Milliós fejlesztés a vidéki városban: közösségi házat alakítanak ki Tiszafüreden

Ujvári Imre elmondta: az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című pályázaton a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás által elnyert 70 millió forintból újítják fel az ifjúsági és közösségi ház céljául szolgáló ingatlant, rendezik be az épületet, bútorokat, eszközöket, járművet vásárolnak.

Ennek a pályázatnak előfeltétele volt a néhány évvel ezelőtt már megkezdett, Integrált térségi gyermekprogramok "Ideális jövő ajándékba Tőlünk, Neked" című szintén EFOP-os pályázat

- mondta.

Ezen a pályázaton 400 millió forintot nyert a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás, hogy Tiszafüreden és a tiszafüredi járás kisebb településein humán szolgáltatásokat fejlesszen, valamint a hátrányos helyzetű családokat, gyermekeket segítse

- tájékoztatott.

Az ifjúsági és közösségi ház kialakítását célzó beruházás során a tiszafüredi önkormányzat tulajdonában levő épületet teljesen felújítják, akadálymentesítik. Az épületfelújítás bruttó 57 millió forintba kerül, de a pályázatban erre csak 39 millió forint állt rendelkezésre, a hiányzó összeget a tiszafüredi önkormányzat önerőből biztosította

- közölte a polgármester.

Hozzátette: a megújuló épület egy központi fekvésű önkormányzati tulajdonú ingatlan, közel több oktatási intézményhez, a családsegítő központ irodájához, és tömegközlekedéssel is jól megközelíthető, két autóbuszmegálló is található a közelben.

Kiemelte: az épület a tiszafüredieken túl a többi településen élő fiatal számára is nyitva áll majd, a családsegítő szolgálat szakembereinek szakmai felügyelete mellett.

Az ingatlan felújítása mellett bútorokat, háztartási gépeket vásárolnak, az épületben a hátrányos helyzetű családok számára biztosítanak majd tisztálkodási, főzési, mosási lehetőséget. Emellett internetezni is lehet majd, ehhez kiépítik a hálózatot, számítógépeket, laptopokat szereznek be

- sorolta.

A segítségnyújtás mellett a szabadidő hasznos eltöltése is cél, így csocsó- illetve pingpongasztalt, társasjátékokat, könyveket is vásárolnak, az udvarra kültéri játszóeszközök kerülnek és főzőhelyet is kialakítanak

- jegyezte meg.

Ujvári Imre arról is beszámolt, hogy a pályázatnak köszönhetően egy kilencszemélyes Ford Tranzitot is vásárolnak, ami segíteni fogja a környező településeken élők szállítását.

Emellett a jármű adományok kihordására is szolgál majd, hiszen a társulás család- és gyermekjóléti központja ezeken a településeken gyermekjóléti és szociális feladatokat is ellát

- tette hozzá.

