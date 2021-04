Ezek a legtrendibb helyi pénzek: öt magyar, a világ több ezer lokális fizetőeszköze között

A reálgazdaságtól elszakadt, spekulációkkal, virtuális pénzzel működtetett globális pénzrendszer jelentős kiszolgáltatottságot is okozhat mind az egyén, mind a vállalkozások, mind a helyi önkormányzatok, mind az egyes államok szintjén, mivel nem a kisebb szereplők és a helyi társadalom érdekeit figyelembe véve működik. Főként, hogy a transznacionális és a multinacionális vállalatok jövedelem- és tőkekivonása jelentős. Előbbi hatásokat fékezheti a helyi pénz kibocsátása - írja a Pénzcentrum.

A jól működő helyi pénz csökkenti az egyéni jövedelmek és vállalati nyereség térségből való kiáramlását ezáltal növeli a település vagy régió alkalmazkodóképességét (rezilienciáját). Válság idején pedig csillapíthatja a kereslet csökkenését, ezáltal „válságállóbbá” teszi a helyi gazdaságot és közösséget. A duális pénzrendszer csökkenti az emberek globális pénzügyi válságokkal szembeni kiszolgáltatottságát.

Jelenleg is több ezer helyi pénz működik a világban. Vannak helyi pénzek, melyek idővel megszűnnek, míg mások évtizedek óta sikeresen működnek (mint például a svájci WIR-BANK 1934 óta). Nincs ez máshogy hazánkban sem. Magyarországon 2010-től öt helyipénz-rendszer jött létre: 2010-ben a Soproni Kékfrank, 2012-ben a Balatoni Korona és a Bocskai Korona, 2013-ban az Alsómocsoládi Rigac, 2015-ben a Tokaji Dukát. Ezek közül ma már csak egy a Hajdúnánáson bevezetetett Bocskai Korona működik.

Mi a helyi pénz?

Bankjegyet csak a Magyar Nemzeti Bank bocsáthat ki Magyarországon. A törvény értelmében ugyanakkor kibocsáthatók különféle utalványok (pl. étkezési, ajándék, vásárlási, stb.) és forgatható utalvány (helyi pénz), amely áruk vagy szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítésére szolgáló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek és értékpapírnak nem minősülő, átruházható és többször felhasználható, papír alapú fizetési eszköz.

A helyi pénz használhatósága térbelileg és a használók (elfogadóhelyek, fogyasztók) tekintetében is lehatárolt. Azzal az adott településen vagy térségen belül, a hivatalos elfogadóhelyeken lehet fizetni. Viszont van egy másodlagos piaca is. A turisták, akik szuvenírként elviszik. A mai modern pénznek a spekulációs funkciója is jelentős. A helyi pénzek kiküszöbölik a felhalmozási funkciót és a spekulációt.

A helyi pénz kibocsátásának célja

A helyi pénz létrehozásának célja az azt használók gazdasági körülményeinek és társadalmi jólétének javítása. A helyi pénz a gazdaságfejlesztés és közösségfejlesztési eszköze, mely a közösség érdekében a helyben előállított termékek és nyújtott szolgáltatások igénybevételére ösztönöz, ezáltal csökkentheti a térség importkitettségét, a környezetet terhelő felesleges árufuvarozást, és szolgálja a fenntarthatóságot.

A helyi pénz bevezetésének és működtetésének feltételeiről is olvashat a cikk folytatásában, a Pénzcentrumon.

Címlapkép: Getty Images