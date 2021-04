Jött a fagy és letarolta a kajszit: jelentősek a károk Bükkalján is

Ahogy a portál írja, a hajnalban érkezett fagyok a kinyílt virágok egy részét elvitték húsvétkor, és a későbbi napokban is mínuszok voltak. Az előző hidegek pedig kétméteres magasságig a korai fajtában mindent elvittek. Mint írják, a hosszan tartó hideg időjárás a későbbi fajtáknál is veszteségeket okoz, és az őszibaracknál is megfigyelhető, hogy sok rügyező vessző befeketedett. A húsvétot megelőző, március végi, szinte nyárias időjárás miatt is nagyobb a kár.

Tízéves viszonylatban két héttel korábban virágzanak a gyümölcsfák, mint normálisan, ami itt már nem szerencsés. A kései fagyok jó későn is jönnek, április vége felé, május elején. A zárt virágok most még megúszták

- mondta Orosz János, hozzátéve, hogy a kajszinak várhatóan idén is magas ára lesz.

A fák kései másodvirágzására még lehet számítani, de ennek hatása elenyésző, ha marad néhány gyümölcs, nem hoz gazdasági hasznot, hogy a kilátásokat javítsa. Az ültetvényen hat éve küzdenek az elemekkel, minden évben 60-100 százalékos fagykár érte a gyümölcsöst, így a kár­enyhítési alapból sem lehet már nagy segítségre számítani, mert korábban sem volt termés

- írja a lap.

Címlapkép: Getty Images