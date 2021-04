Több száz milliós beruházás: új raktárkomplexumot adtak át Százhalombattán

A Novochem százhalombattai beruházásának célja ez eddigi statikus raktározási ki- és betárolási tevékenységeken túlmutató, piaci igényeknek dinamikusan megfelelő termelési tevékenység megteremtésével a vállalat hozzáadott értékteremtésének növelése. A cégcsoport csaknem 150 munkavállalót foglalkoztató magyarországi részlege több mint 26 milliárd forint éves forgalmat bonyolít le. A cég szisztematikus munkával a magyar vegyipar meghatározó kereskedő és disztribútor vállalatává vált. A négy üzletágban is aktív, hét telephellyel rendelkező gyár több, mint 3000 vevő igényeit szolgálja ki több, mint 3800 termék segítségével az agrokémia, vegyipar, műanyag és szerelvény üzletágak területén.

A cég eleget tesz a vonatkozó európai vegyipari rendelkezéseknek, sőt, túl is teljesíti azokat. A százhalombattai komplexum most elkészült 748m2-es bővítése remekül illeszkedik az Európai Zöld Megállapodás keretében a toxikus anyagoktól mentes környezet megóvása érdekében felállított, vegyianyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiába, mely a vegyipar zöldítése és digitalizálása mellett a biztonságos és fenntartható uniós vegyi anyagok gyártását elősegítő innovációkat tűzte zászlajára.

A cég anyavállalata a ma már 21 országban leányvállalattal rendelkező német vegyipari disztribútor, az OQEMA Csoport (korábban Overlack AG.), mely a magyar szervezetet regionális központtá kívánja felfejleszteni. Ennek részeként kell az új veszélyes áruraktárra tekinteni, amely az OQEMA Csoport egyik legmodernebb és legkomplexebb telephelye, és nemcsak a veszélyes áruk biztonságos tárolását és kiszerelését teszi lehetővé, hanem mostantól lehetőséget biztosít a vevők igénye szerint összeállított speciális keverékek értékesítésére is.

A most átadott 800 millió forintos harmadik ütem megnyitásával vált teljessé az a közel 2,5 milliárd forint értékű befektetésből megvalósuló raktárkomplexum, amely a hazai igényeken túl a romániai piacot is kiszolgálja, amihez a gyár marosvásárhelyi leányvállalata nyújt támogatást. A helyi menedzsment javaslatát támogatva az OQEMA Csoport úgy döntött, hogy Magyarországra, ezen belül is Százhalombattára költözteti Kölnből az egyik termékfejlesztési laboratóriumát és regionális kompetenciaközponttá fejleszti a magyar leányvállalatot.

A vállalat célja, hogy innovatív fejlesztésekkel és beruházásokkal folyamatosan bővítse termék- és szolgáltatási portfólióját, erősítve versenyképességét és piaci pozícióját. A Százhalombattán átadott beruházás jelentősen hozzájárul a magyar vegyipar erősödéséhez és a Közép-magyarországi régió fejlődéséhez, ezért nemzetgazdasági jelentőségű

- mondta Hartmut Ulrich Kunz az OQEMA Csoport pénzügyi igazgatója az átadás kapcsán.

Az ünnepélyes átadásra április 12-én, hétfő reggel került sor Százhalombattán. Az avatóünnepségen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Hartmut Ulrich Kunz, az OQEMA csoport pénzügyi igazgatója mellett Bóna Zoltán, a régió parlamenti képviselője, valamint Vezér Mihály százhalombattai polgármester és Nagy Balázs alpolgármester is részt vettek.

Címlapkép: Getty Images