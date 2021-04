Elkeserítő kilátások: rettenetes lesz a hozam, csillagászati ára lehet a méznek

Az elmúlt napok télies időjárása, a hajnali fagyok és a hideg napok nemcsak a gyümölcstermesztők rémálmát váltották valóra, de a magyar méhészeket is közel kilátástalan helyzetbe sodorta, írja az agrarszektor.hu.

Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke a honlapnak elmondta, hogy a tavalyi katasztrofális év után idén is nagyon kedvezőtlenül alakulnak számukra a dolgok.

Az április első hetében tapasztalt éjszakai fagyok tönkretették a megpattant akácvirágok egy részét, a nagyon enyhe tél vége miatt pedig a rügyek is hamarabb kipattantak. Egy-két hét múlva derül ki biztosra, hogy is áll az akác. A 2021-es év már most kísértetiesen hasonlít a katasztrofális előzőhöz. A szakember a problémák között felsorolta a portálnak, hogy a Nyírségben -10 fokos éjszakai hőmérsékletet is mértek a napokban, a rossz idő miatt pedig Borsodban 3-4 napon tudtak csak kirepülni a méhek, ráadásul az aszály is sújtja az országot. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a magyar méhészeknek már nincsenek méztartalékai, sokan nagyon el vannak keseredve.

A termelői méz ára újra az egekbe szökik, ha folytatódik a tendencia. Ráadásul a boltokban a vásárló belefuthat abba is, hogy magyar méz helyett idegen utánzatot kap, ha az olcsó ár az elsődleges szempont a vásárlásnál. Egy kilogramm valódi magyar akácmézmáz ára ugyanis háromezer forint körül mozog, de őstermelőknél az ízesített mézek akár a duplájába is kerülhetnek.

Az ágazat évek óta küzd a klímaváltozás hatásaival, az enyhe telek után hideg tavaszok jönnek, és a tavaszi esőzések is rendre elmaradnak. Nyár elején viszont rengeteg csapadék esik, ami szintén akadályozza a méhek kirepülését a szakértő szerint: az akác nagy része már most sérült, a repcét is el fogják veszíteni a magyar méhészek.

Címlapkép: Getty Images

