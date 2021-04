Változás a SZÉP kártyáknál: mutatjuk, mire lehet költeni a rajta szereplő összeget

Ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt, mindez azt jelenti, hogy akinek túl sok pénz ragadt a szállás zsebben, az elköltheti úgyis az összeget, mintha az vendéglátás vagy szabadidő zsebben lenne. Talán a leginkább azoknak okozott fejtörést, mire költsék a számlán maradó összegeket, akik a szabadidő zsebre kapták a cafetériát 2020-ban, azok is most elüdülheti, étkezhetik azt. A zsebek átjárhatósága nagyban megkönnyíti az összegek felhasználását, amelyet a járvány eléggé megnehezített.

Nem is érdemes a SZÉP kártyákon sokáig tartogatni az összegeket, ugyanis egy idő után a pénzintézet 3 százalékos kamatot is felszámíthat utánuk. Az összegek felhasználásának határidejéről és arról, hogy mire lehet jelenleg is költeni az egyes alszámlákról annak ellenére, hogy sok elfogadóhely még mindig zárvatart, év elején összeállítottunk egy kisokost, amely itt olvasható

- írta a portál.

Címlapkép: Getty Images