Betett az időjárás a spárgaszezonnak: a vírus miatt az értékesítés is nehezebb

Tavaly ilyenkor már szedtük

- mondta az öttömösi Tanács Attila, akinek már a nagyszülei is spárgával foglalkoztak.

Ahogy a portál írja, a zöldspárga né­­hol dugta csak ki a fejét a ho­mokból, az avatatlan szem észre sem veszi a kis apróságot, a bakhátas fehér pár centis csírában van még, ásott le a bakhát aljára a kedvünkért. Pedig ilyenkor már annak is ki kellene látszódnia a homokból. A spárga ugyanis a meleget szereti, a mostani hűvös tavaszban nem nő. Az eső vi­­szont jól jött a spárgára, mert már öntözni is kellett, pedig azt szedés előtt nem szokták. Gondok lehetnek a munkaerővel is, mondta Attila, mert ilyenkor már le kell foglalni az embereket is, de az idénymunkások nem fognak sokáig várni.

Így a román vendégmunkás nem jön, elmennek inkább több pénzért Spanyolországba

- magyarázta, majd hozzátette, a munkaerőhiány tavaly ilyenkor is probléma volt, akkor a határok lezárása miatt nem tudtak jönni a vendégmunkások. Kiemelte azt is, hogy idén is megnehezíti majd az értékesítést a vírushelyzet, és mivel az éttermek sem üzemelnek teljes gőzzel, ők sem rendelnek annyit belőle, mint szoktak.

A földben nem marad, az biztos. A jövő hét, vagy a hónap végén indul majd be a szezon. A kereskedőkben és a felvásárlókban bizakodunk

- tette hozzá a termelő.

