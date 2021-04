Újabb fejlemények: nemzetközi csalóhálózat állhat a Dunaferr-t támadók mögött

Mint írják, az Euronews hírportálján tegnap megjelent tudósítás nem hagy semmilyen további kétséget afelől, hogy a magát Franz Vladimir Habsburg-Lothringennek kiadó, az ügyben a Dunaferr tulajdonosainak „főmeghatalmazottjaként” felbukkant ukrán személy egy nemzetközi hírű szélhámos. A hírcsatorna megkereste Habsburg Györgyöt, aki megerősítette, hogy a vállalat vezetéséért bejelentkező ukrán egyén visszaél családjuk nevével. Az Euronews tudósítása szerint: „a jelenlegi párizsi magyar nagykövet, aki az utolsó magyar király, IV. Károly unokája, azt mondta: "Ő egy szélhámos, ismerjük őt, használja a nevet, de semmilyen kapcsolata nincs a családdal." Hozzátette: "Árt a családnak, kihasználja Habsburg-Tescheni Vilmos főherceg hírnevét Ukrajnában." Az utolsó magyar trónörökös, Ottó fia azt is bevallotta: egyelőre jogilag nem tudtak ellene tenni semmit az ott uralkodó körülmények miatt.”

Mint ismert, a korábban Franz Vladimir Habsburg-Lothringen néven bemutatkozó férfi Tatjana Tarutával, a Dunaferr kisebbségi tulajdonosával és egy – magát hol „válságmenedzsernek”, hol „ügyvédnek” aposztrofáló – Mikó István nevű személlyel hamis meghatalmazásokkal akarta átvenni a vállalat irányítását. Az ál-Habsburg hívta össze azt az online közgyűlést is, amely alapján kineveztek egy új „cégvezetőt”. Miután a Dunaferr megkérdőjelezte a bemutatott meghatalmazások valódiságát, és nem engedte be az álmeghatalmazottakat a vállalat területére, Mikó István biztonsági őrökből verbuvált milíciával támadt a gyárra, megbénítva a várost és megfélemlítve a dolgozókat. Csak a rendőrség és a hatóságok professzionális, gyors és határozott fellépése akadályozta meg az események eszkalálódását

- olvasható a közleményben.

Erre reagálva hétfőn Dr. Nagy Péter, a Dunaferr vezető jogásza sajtótájékoztató keretében tárta a nyilvánosság elé az áldokumentumokkal és hamisításokkal kapcsolatos bizonyítékokat. Most pedig az is kiderült, hogy az álmeghatalmazottak egyik fővezére egy ál-Habsburg. Értelmet nyernek a hírek az ukrajnai „üzleti sorozatgyilkosságról” és törvénytelen gyárfoglalásokról. Az ál-Habsburgra építő csalássorozat és a múlt pénteki gyártámadás ismeretében immár mindenki számára belátható, hogy az ukrán kisebbségi tulajdonost képviselő embereknek nem lehet hinni. Egyúttal értelmet nyertek az ukrán sajtóban a Taruta módszereiről keringő hírek, amelyek a család agresszív és törvénytelen ukrajnai gyárfoglalásairól szólnak. Végül az is bebizonyosodott, hogy Magyarországon azonban nem működnek a csalásra, megtévesztésre és agresszióra építő módszerek

- teszik hozzá.

Címlapkép: Getty Images