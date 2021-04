Milliárdos beruházás: folyamatos fejlesztések zajlanak a Gyermelyinél

A miniszter kiemelte, az elmúlt hat évben Magyarországon 179, elsősorban magyar termelői beruházás jutott támogatáshoz a program forrásaiból. Eddig 160 milliárd forintot fordítottak erre a célra, 380 milliárd forint értékű beruházás megvalósulását segítve.

Varga Mihály kiemelte, hogy ha az idei évre tervezett 25 milliárd forintos keret elfogyna, a kormány kész újabb összegeket átcsoportosítani erre a célra, hiszen a 2015-ben indult programnak komoly szerepe van abban, hogy a magyar gazdaság a pandémia időszakában sem roppant meg.

Ezt bizonyítja az idén ötvenéves vállalat példája is, amely a járványidőszakban is folytatta a fejlesztéseket, és évről-évre növeli bevételét. Ráadásul nem emelte az árait, így nagyon sokat tett hozzá ahhoz, hogy Magyarország élelmiszerellátása az elmúlt nehéz egy évben is zökkenőmentes volt

- hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter.

Ismertette, hogy a cég 5,5 milliárd forint értékben immár harmadik malmát építi, amelyhez a kormány a Nagyvállalati beruházási támogatási program keretében 1,7 milliárd forint segítséget nyújtott. A malomiparban is meghatározó vállalkozás leendő üzeme napi 300 tonna lágybúza őrlésére lesz alkalmas. Emellett elkészült a vállalat 1,6 milliárd forintos kapacitásbővítő beruházása is, 500 millió forint kormányzati támogatással.

Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője a rendezvényen arról beszélt, hogy a gyermelyi cég a tészta mellett liszt és tojás előállításával is foglalkozik. Ezek termékpályáját megalapozva növénytermesztési ágazata 8400 hektár földterületen gazdálkodik, így jelentősen hozzájárul a térség foglalkoztatottságához, a Gyermelyen és környékén élő családok megélhetését biztosítva.

Tóth Béla, a Gyermelyi Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy az elmúlt évben 155 000 tonna gabonát őröltek az üzemeik, azonban ezzel elérték a kapacitásuk határát, ezért is szükséges a további bővítés. A mostani beruházásnak köszönhetően további évi 90 000 tonnával fog emelkedni a vállalat őrlési kapacitása, amely lehetővé teszi a növekvő kereskedelmi igények biztos kiszolgálását és az expanzió folytatását. Ismertetése szerint a beépítésre kerülő legmodernebb technológia üzembiztos, higiénikus, az őrlést számítógépes rendszer felügyeli, és a hatékony légtisztító berendezéseknek köszönhetően a malom környezetterhelése minimális lesz.

A korszerű technológiát figyelembe véve a jelenlegi őrlési mennyiség eléréséhez mintegy 50 ember munkája szükséges, így arányaiban az új malom üzembe állításával mintegy 10-11 munkahely jön létre

- tette hozzá a vezérigazgató.

Gyermelyen Közép-Európa egyik legnagyobb tésztagyára működik. A hat gyártósor évente 70 000 tonna száraztészta előállítására alkalmas. Az alapanyagok saját forrásból érkeznek az üzembe. Magyarországon piacvezető a cég, a belföldön elfogyasztott száraztészta majdnem fele ebből az üzemből kerül ki. Az elmúlt években jelentősen növekedett az exportértékesítés is, aminek részaránya mára eléri a tésztaforgalom 35 százalékát.

Az idén 50 éves vállalat a pandémia alatt is növelte bevételét. 2018-ban 24,5 milliárd, 2019-ben 28,2 milliárd, 2020-ban pedig 29,2 milliárd forint konszolidált árbevételre tett szert. A vállalat beruházásai is folytatódtak, 2018-ban 2,8 milliárd, 2019-ben 2 milliárd, 2020-ban pedig 4,6 milliárd forint értékű fejlesztést hajtottak végre. A vállalatcsoport közel 500 főt foglalkoztat, beruházásaival újabb és újabb munkahelyeket teremt.

Címlapkép: Getty Images