Íme a karanténidőszak egyik pozitív hozadéka: felpörgött a hazai társasjátékpiac

Ebben a lelkileg megterhelő, érzelmileg felfokozott helyzetben az okoskütyük nyomkodása már képtelen oldani a mindenkiben konstans jelenlévő feszültséget. Ennek ellenére mégis hosszú perceken, sőt akár órákon át is képesek vagyunk a képernyőt bambulni. Az igazi kikapcsolódás viszont az offline világban kezdődik, amikor merjük lenémítani és félretenni a telefont, és újból előkerülnek a család rég elfeledett, a szekrény alján vagy éppen annak tetején porosodó kártya- és táblajátékai. Ezekkel pedig mind mi, mind pedig a most nehéz helyzetben lévő, online értékesítéssel túlélő játékboltok is csak nyerhetnek.

A Gyulán és Békéscsabán is egy-egy üzletet működtető Vár-Játék Kft. munkatársa szerint a pandémia hatására kiugróan megugrott a társasjátékok iránti kereslet. „Mivel a családok sokkal több időt töltöttek együtt, nagy kereslet mutatkozott a társasjátékok iránt mint értelmes, minőségi időtöltés. Az amúgy reneszánszát élő szórakozási forma minden fajtája keresett volt, az egyre bővülő kínálatban pedig mindenki megtalálta a saját érdeklődési körének, helyzetének megfelelőt. Ezek közül is előnyben részesítették a gyorsan, könnyen megtanulható és inkább viccesnek mondottakat, akár a helyzet feszültségét is oldva, fesztelen kacagást átélve, hogy a vidámság kerüljön előtérbe”- részletezte a piacot érintő változásokat a vállalkozás munkatársa, Gálfi Henrietta.

Furcsa megfogalmazással élve, a koronavírus „pozitív” hozadéka abban is mérhető, hogy a HelloVidék által megkeresett szegedi Pöttyös Zebra Játékbolt éppen a vírusidőszak alatt, tavaly ősszel nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt. A vállalkozás képviselője, Csíkos Dániel elárulta, szerencsére ma már gazdag kínálatból válogathatnak a vásárlók a saját ízlésviláguknak megfelelően, de még mindig az a tendencia, hogy a rövidebb játékidejű, pörgősebb darabok a kelendőbbek, amik negyed- vagy fél órára szakítják ki az embert a mindennapokból, de ugyanúgy a komolyabb, összetettebb daraboknak is megvan a maga piaca.

Az „új” játékok közül örök kedvenc a Dixit és a Fedőnevek. Egyébként megoszlik az érdeklődés. Mi mindig egyénre szabva ajánlunk játékokat, így széles spektrumból válogatnak a kezdő játékosaink is. Mi az új játékokra koncentrálunk, a klasszikusak között kritikusan válogatunk. Kevés játék öregedett szépen, jellemzően van jobb alternatívája/variánsa a klasszikusoknak. A sakk kitartóan keresett, ezen kívül a Ki nevet a végén? és a Gazdálkodj okosan! játékok iránt szoktak érdeklődni, de ezek messze nincsenek az igazán népszerű játékok között. Karácsony előtt is maximum heti egy Gazdálkodj okosan! fogyott, mert a többség már a modern játékokat keresi

– emelte ki a Pöttyös Zebra Játékbolt kínálatának legnépszerűbb darabjait Csíkos Dániel.

A békéscsabai és gyulai Vár-Játék részéről szintén említésre került a legnagyobb retro klasszikus, a Gazdálkodj okosan! népszerűségének újbóli fellángolása, köszönhetően főképp a szülők és nagyszülők ajánlatának, akik még fiatalon játszották rongyosra a játékot. Mindemellett ugyanolyan jól fut a Monopoly és a Cluedo szekere is, míg a gyerekek körében a gyorsaságot, megfigyelőképességet és koncentrációt fejlesztő Dobble, a Bohókák és a Cortex hasít a leginkább, amik egymás közti ajánlások formájában hódítanak mind nagyobb teret. A gyors, kevés szabályt igénylő játékok iránt értelemszerűen főképp a kezdők és a kevés idővel rendelkezők lelkesednek, míg a haladó társasozók, akik már mondhatni napi jelleggel töltik ezzel a szabadidejüket, szívesen keresik a 3-4 órás játékidőt felölelő darabokat a kínálatban ahelyett, hogy a telefonjukat nyomkodnák vagy a tévét bámulnák.

Van azonban egy speciális, klasszikus rétege a játékoknak, ami mind egyszemélyes, mind társas időtöltésnek beillik, és amely a technika térhódítása ellenére is úgy tűnik, hogy képtelen kimenni a divatból. Ez pedig nem más, mint a puzzle. A Vár-Játék felhozatalából a legnépszerűbbek az 1000-es darabszámúak, amely megvásárlását követő napokban a vevők rendre visszatérnek puzzleragasztót keresve, hogy a kész mű egy képként élhessen tovább az otthonuk falán. Ezzel ellentétben a szegedi Pöttyös Zebra Játékboltnak egészen mások a tapasztalatai.

Nálunk nem különösebben érezhető a puzzle térhódítása, de a mai világban a puzzle piac egyre inkább online. A kirakó tipikusan fogom és veszem típusú termék, nem igényel eladói segítségnyújtást, így a legolcsóbb webshop van nagy előnyben. Másrészt a használt puzzle piac is aktívabb, mint évekkel ezelőtt. Aki csak egyszer rakja ki, az nem feltétlen vesz újat. A közösségi médiában és egyéb platformokon tudják forgatni a kirakókat

– fejtette ki Csíkos Dániel.

A Pöttyös Zebra munkatársa továbbá azt is részletezte, néhány idősebb vásárló kivételével mindenkire jellemző a saját részre történő társasjátékvásárlás, ebből a szempontból pedig kifejezetten nehéz helyzetben vannak azok az egyedülállók vagy egyedül élők, akik csak és kizárólag baráti társaságban tudnak ezekkel játszani. „Az egyedül is játszható játék kategória nem kifejezetten az egyedülállók sportja. Én is, ismerőseim is szoktak egyjátékos módban játszani, ha épp nincs partner. Mindazonáltal TÁRSASjátékról van szó, igényli mindenki, hogy többen üljenek az asztal körül” - hangsúlyozta a téma kapcsán Csíkos Dániel.

A játékboltok vásárlási szokásokkal kapcsolatos tapasztalatai azonban már szépen egybecsengtek. Eszerint még a bezártság sem volt képes változtatni a korábbi tendencián, hogy egyszerre csak egy játékot vásárolunk, és csak akkor veszünk egy újabbat, ha valami másra, újra vágyunk. Csíkos Dániel ugyanakkor azt is megjegyezte, az online rendelés időszakában már van racionalitása egyszerre több társas vásárlásának is, mivel így elkerülhető a személyes kontaktus, ráadásul a rendelés összegétől függően még a szállítási költséget is megspórolhatjuk, azonban még ennek ellenére is maradt az egyszerre csak egyet stratégia.

Aki pedig járt már mostanában játékboltban, jól tudja, hogy függetlenül a társasok retro vagy újhullámos jellegétől, azok ára igencsak a magasba szökött az utóbbi években. Gálfi Henrietta szerint a költések terén általánosságban az 5 ezer forintos lélektani határ a legjellemzőbb, mert egy komolyabb, összetettebb játék már 10-15 ezer forintra taksálható, amit már sokkal kacifántosabb belekalkulálni a havi kiadások közé. Viszont nagyon úgy tűnik, hogy koronavírus ide, emelkedett kereskedelmi árak oda, a társasjátékok újra menők és egyre keresettebbek.

Címlapkép: Getty Images