Mentőöv a magyar méhészeknek: akár 14 milliós támogatást is kaphat, aki ezt teszi

Hazánk az unió harmadik legnagyobb méztermelője, a hazai méhészetek körülbelül 1,2 millió méhcsaládot tartanak. Az ágazat komoly erőket mozgatott meg azért, hogy a méhsűrűség az unióban a jövőben is Magyarországon legyen a legmagasabb, azaz egy négyzetkilométerre továbbra is 12 méhcsalád jusson. Az unióban évente átlagosan megtermelt 250 ezer tonna mézből Magyarország közel 10 százalékkal részesedik.

Ne felejtsük: a méz rendkívül egészséges élelmiszer, természetes antibiotikum, vitaminok és ásványi anyagok tárháza, ezért is fontosak a hazai mézkampányok, és a méhészek célzott támogatása, hogy általuk növekedjen a belföldi mézfogyasztás.

„Tehetsz méh többet!”

A hazai mézfogyasztás a növekvő tendencia ellenére komoly lemaradásban van az egy főre vetített, évenkénti 1,7 kilogrammos uniós átlagtól. A tavaly megkötött szakmai összefogás és társadalmi kampány célja pont az, hogy ösztönözzék a hazai mézfogyasztást. Három szervezet – az Agrármarketing Centrum, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a Takarékbank –ezért is indította el 2020. augusztusában a „Tehetsz méh többet!” nagyszabású lakossági kampányt.

A méhészeti ágazat jelenleg mintegy húszezer magyar család megélhetéséhez nyújt kiegészítő vagy fő jövedelemforrást, így közvetve hozzájárul a vidék népességeltartó képességéhez. Mindamellett, hogy a magyar méhészet egyike a kiváló minőségű, exportképes terméket előállító ágazatoknak, még rengeteg tartalék van a hatékonyságának növelésében.

A „Tehetsz méh többet!” kampány keretében a három szervezet egyebek között méhcsaládok vásárlásával, mézkészítéssel, a méhek kulcsfontosságú szerepének bemutatásával, edukációs kiadványokkal, a méz gasztronómiai és emberi szervezetre gyakorolt előnyeinek ismertetésével, a gazdák támogatásával kiemelt figyelmet fordít az ágazatra.

Itt a banki segítség az ágazati szereplőknek! A Magyar Bankholding csoporthoz tartozó Takarékbank a hazai pénzügyi piacról eddig hiányzó, a fenntartható fejlődést támogató lakossági terméket vezet be. A bank így reagál a klímaváltozásra, a társadalom egyre erősödő környezettudatossági igényére, valamint a Magyar Nemzeti Bank elvárásaira. A hitelintézet már tavaly nagyszabású kampányt indított az élelmiszer-termelésben meghatározó szerepet játszó méhek megmentésére, és a mézfogyasztás népszerűsítésére, és ezt a célt támogatja azzal is, hogy az új számlacsomaghoz köthető kártyás vásárlások összegének kéttized százalékát automatikusan az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek adományozza. További részleteket a konstrukcióról ITT találsz!

Jó hír a méztermelőknek: idén is jelentős támogatások igényelhetőek!

A 2020-2022 közötti időszakban méhészek számára nyújtott támogatások részletes feltételeit a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet, közismert néven Méhészeti Program határozza meg.

A Méhészeti Program három végrehajtási időszakot határoz meg:

2019. augusztus 01. - 2020. július 31.

2020. augusztus 01. - 2021. július 31.

2021. augusztus 01. - 2022. július 31.

A méhészeti programról Az Európai Bizottság 2019. június 12-én döntött a tagállamok által a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló, a 2020-2022 támogatási évekre vonatkozó nemzeti programok jóváhagyásáról. A közösségi határozat értelmében Magyarország 3.120.330 EUR európai uniós támogatásra jogosult a 2020-as támogatási évre. Az 50 %-os társfinanszírozási lehetőség alapján a Kormány ugyanekkora összeggel járul hozzá a méhészeti ágazat támogatásához, így a 2020-as méhészeti év támogatási összege mintegy 1,8 milliárd forint.

A pályázat keretében a hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szempontból megfelelő pergetés, valamint az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok elvégzését elősegítő, méz és méhészeti termékek kinyeréséhez, kiszereléséhez, valamint a léptároláshoz szükséges új eszköz beszerzéséhez vehető igénybe vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke kifizetési kérelmenként:

a méhészeti eszköz beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 130.000 Ft,

léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe helyezése, mézletöltőgép és fűtött késes fedelezőgép beszerzése esetén a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 400.000 Ft,

fagyasztóház, vagy fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) építése, beszerzése és üzembe helyezése esetén az építési, beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 1 millió Ft.

Külön lehet pályázni a méhcsaládok engedélyezett szerrel történő - a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb méhészeti kártevők és betegségek elleni - szakszerű állategészségügyi kezelés költségeihez, a készítmények és eszközök beszerzéséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatásra. (A varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb méhészeti kártevők, betegségek elleni szakszerű állategészségügyi kezeléshez méhcsaládonként 1.600 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás igényelhető, ebből a méhészetben használatos gyógyhatású készítményekre és a cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére méhcsaládonként 1.200 Ft kérhető).

Ezen felül is érdemes bővebben is tájékozódni a pályázati lehetőségekről, hiszen a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésére, valamint az "anyabölcsők, párzatlan méhanyák, petéző méhanyák" vásárlásának támogatása is kérhetnek a méhészek támogatást. A feltételekről, és további pályázati lehetőségekről itt tájékozódhat…

Csak egy példa, mennyi támogatási összeg járhat: 18-40 éves, kezdő (pályakezdő) méhészek 68-280 közötti méhcsalád-állomány esetén mintegy 14,5 millió Ft vissza nem térítendő, szabadon felhasználható támogatást igényelhetnek a fiatal gazda pályázat keretében – ha ügyesen, és célzottan pályáznak.

Mi szükséges a pályázathoz?

Figyelem, a Magyar Méhészeti Nemzeti Programban az egyes támogatások igénybevételének viszont van egy feltétele, hogy a méhész, a méhek állandó tartási helyével és a tartott méhcsaládok számával együtt a TIR-ben szerepeljen.

Jelenleg a Nébih nyilvántartásában mintegy 27 ezer méhtartó csaknem 1,5 millió méhcsaládja szerepel.

A méhészek feladata, hogy a családszámban bekövetkezett változást a rendszeren keresztül bejelentsék. Rendkívül fontos, hogy mind a TIR-ben, mind a kifizetési kérelemben az adott végrehajtási időszakban elvégzett őszi méhegészségügyi vizsgálat során feljegyzett méhcsaládszámok szerepeljenek.

Címlapkép: Getty Images