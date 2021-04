Őrült rossz évet zártak a vidéki virágárusok: koszorúk nélkül nagy bajban lennének

A koronavírus-járvány a mintegy 7 ezer hazai virágárusító üzletet és azok dolgozóit is negatívan érintette

– nyilatkozta egy interjúban Boros Attila, a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületének elnöke az ágazat jelenlegi helyzetéről. Kiemelte: a szakmabeliek megszenvedték az elmúlt évet.

A nyíregyházi piaccsarnokban a kereskedők sem mondhatnak mást, mint azt, mennyi nehézséggel kellett megküzdeniük az elmúlt évben a járványhelyzet miatt - írja a megyei lap.

Nőhetnek az árak

Alig van forgalom, nálunk is megtette a vírus a hatását – panaszolta az egyik árus. – A virágok árát nagyon sok tényező befolyásolja, mivel a legtöbbjük importáru. Hamarosan itt van az ortodox húsvét, ami nagyon megdobhatja a beszerzési árakat, egy szál krizantém ára még a hétvégéig is drágulhat néhány száz forinttal. Persze, mi találkozunk nap mint nap a vevőkkel, és nagyon nehéz elmagyarázni nekik, miért drágább egy-egy szál virág.

- nyilatkozta egy piaci árus.

A nyári hónapok amúgy is mindig gyengébb forgalmat produkálnak, ha legalább ballagások lehetnének, már az is sokat segítene rajtunk

– fűzte hozzá egy másik kereskedő.

A virágárusok számára az is komoly visszaesést jelent, hogy a házasulandó párok jelenleg csak néhány vendéggel, esetleg két tanúval esküdnek a házasságkötő teremben, így akik össze is házasodnak, jóval kevesebbet költenek virágra, hiszen nem kell feldíszíteni a termet, de még „dobócsokor” se kell.

A koszorúk nélkül most nagy bajban lennék

– mondta el a lapnak egy újabb virágárus, aki az elmúlt évben mindössze körülbelül harminc csokrot kötött. A megrendelései legnagyobb része temetésekre készül, bár a tavalyi halottak napja is jóval kevesebb forgalmat generált, mint a megelőző években. Ahogy az árusok mesélik, annak idején még az is szokás volt, hogy az emberek a vasárnapi asztalra is vittek néhány szálat, de ez a szokás, a koronavírustól függetlenül, már nagyon régen kikopott. Megritkultak a családi események és a randevúk is, melyekre szívesen visznek az emberek egy-egy szálat.

A cikk folytatása itt olvasható...

Címlapkép: Getty Images