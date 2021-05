Sokan várták már nyitást: ellepték a vásárlók a fonyódi piacot

Ahogy a portál írja, volt, aki friss zöldséget, más konyhai eszközöket és olyan is akadt, aki régiséget keresett a fonyódi piacon. Természetesen a kínálatból nem hiányozhatott a friss eper sem, s több standon találkoztunk a szivárvány különböző színeiben pompázó virágcsokrokkal, amelyek méltán lehetnek bármelyik lakás díszei. De, aki nem csak hervadásig csodálta volna őket, az is találhatott kedvére valót a balkonnövények között.

Jó alkalmat adott május elseje és a zárva tartó áruházak arra, hogy a létesítmény rendszeres vendégei újra kilátogassanak a piacra. Ráadásul az időjárás is kegyes volt az ünnepen shoppingolókhoz, így szép számmal gyűltek a vásárlók szombat délelőtt Fonyódon. Mindezek mellett ez volt az év első igazán nagy fonyódi piaca is, amelyet ezúttal is a járványügyi szabályok betartása mellett látogathattak a vásárlók.

Címlapkép: Getty Images