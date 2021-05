A vírushelyzet sok szabályt átírt: a terasznyitás a vendéglátásban sem gyógyír mindenre

Pénzcentrum: Tavaly nyáron elég borúlátó volt a jövő kapcsán: úgy fogalmazott, a feketeleves még csak most jön, elhúzódó válságra készülhetünk.

Balogh Levente: Igen, bőven benne vagyunk még, már a negyedik hullámmal ijesztgetnek. Bár néhány gazdaságilag stabil, erős cég még úgy-ahogy jól van, de senki nem a jövedelmezőség csúcsán jár. Az más kérdés, hogy van, aki tud profitot termelni - a mi cégünk is ilyen -, de azért 2019-hez képest jókora visszaesés van. Kivéve persze azoknál, akik kihasználták a járvány adta lehetőségeket, és olyan típusú termékekkel, szolgáltatásokkal kezdtek el foglalkozni, amelyekre most nagyobb igény van.

Mi a Szentkirályi Magyarországnál nem akarunk ilyen irányba elmenni, tartjuk az eredeti portfóliónkat, nem vezetünk be új termékeket csak azért, mert most a koronavírus idején jobban fogyna - írja a Pénzcentrum.

Megérezték a válságot? Hogy zárta 2020-at a Szentkirályi Magyarország?

A koronavírus-járvány miatt 2020-ban bevezetett korlátozó intézkedések vállalatcsoportunkra is hatással voltak, ám a HoReCa-szektor leállása miatti kiesést a kiskereskedelmi forgalom ellensúlyozni tudta.

A második járványos évben valamivel könnyebb már előre tervezni. Hány forgatókönyvvel készülnek 2021-re?

Mindig egy forgatókönyvvel készülünk, aztán majd az élet úgyis alakítja. Most is beállítottunk egy tervet, amit szeretnénk hozni: egyelőre az első 4 hónap adataiból úgy látni, hogy ez sikerül is, tudjuk növelni a nyereségünket és a forgalmat is. Ez persze nagyban függ az esetleges nyitási lépésektől, a vendéglátóipar talpra állasától.

Mindeközben a háttérben további innovatív fejlesztések folytak, az ebből születő újdonságokkal egy teljesen új piacot szeretnék meghódítani. A trendek azt mutatják, hogy a fogyasztók a kozmetikumok esetén is a természetes alapanyagokat részesítik előnyben, nekem pedig rendelkezésemre áll egy eredendően természetes anyag, az ásványvíz.

A Vízangyal elnevezésű kozmetikai termékcsalád a piacon egyedülálló módon Szentkirályi ásványvíz felhasználásával készül, emellett olyan jótékony összetevőket is tartalmaz, mint az aloe vera, az urea és az argánolaj. A termékek nem csak allergén-, színezék- és tartósítószermentesek, de újrahasznosított műanyag csomagolásuknak köszönhetően környezettudatosak is. A három éve tartó fejlesztés végeredményével a nagyközönség május 1-től találkozhat a Rossmann üzletek polcain.

Már nagyjából látni a fényt az alagút végén: legalább is kinyithattak a teraszok, és mivel elértük a 4 millió beoltottat, újabb lazítások is jöttek.

Igen, viszont azt hozzá kell tenni, hogy a bezárás alatt rengeteg vállalkozás került nagyon nehéz helyzetbe. Az ő megsegítésükre külön kampányt is indítottunk, a Szentkirályi Magyarország egy úgynevezett „újraindítási csomagot” vezetett be, hogy megkönnyítse a nyitást a vendéglátóhelyek számára. Azonban a legnehezebb időszakban sem engedtük el partnereink kezét: a Szentkirályi Magyarország korábban online kampánnyal segítette a koronavírus-járvány miatt forgalomcsökkenést elszenvedő vendéglátóhelyeket, amelynek során arra buzdítottuk az étterembe járók közösségét, hogy fogjanak össze a kedvenc helyeik érdekében, és ételrendeléssel támogassák fennmaradásukat. A kampány keretében közösségi média felületeinken online jelenlétet biztosítottuk kiemelt partnereinknek.

A terasznyitás egyébként szerintem nem sokat segített a szektoron, hiszen rengeteg vendéglátóhelynek például nincs terasza. Inkább azt lássuk meg, hogy a szállodák, éttermek milyen feltételekkel és pontosan mikor nyithatnak ki. A vendéglátás az sok mindent magába foglal: a kocsmák, éttermek teraszai nagyon kis százalékát teszik ki a teljes egésznek.

Sőt, ahogy látom sok vendéglátós csalódott is volt: bár Budapesten valóban megrohanták a teraszokat, meg embertömeg volt a belvárosban, de a vidéki vállalkozások sokkal nagyobb rohamra számítottak. Én például nem a fővárosban voltam a nyitás szombatján, és bár a vidéki vendéglátóhelyeken is voltak, kiültek a teraszokra, de messze nem volt olyan tolongás, mint amilyet a budapesti képeken láttunk.

Mindenki azt hitte, hogy ki vannak éhezve az emberek, meg fogják támadni a vendéglátóhelyeket, de azért vidéken valamelyest megmaradt az óvatosság. Sőt, úgy tűnik Budapesten is szépen lecsengett a kezdeti lelkesedés. Ebből is látszik, hogy a vendéglátás beindítása nem csak abból áll, hogy a bejárati ajtóra kirakják mindenhol a nyitva-táblát. Egy hosszabb folyamat lesz újra felépíteni az ágazatot, egyik pillanatról a másikra nem megy.

Az interjú folytatása a Pénzcentrumon olvasható.

Címlapkép: Getty Images