Elindult a roham a belföldi szálláshelyekért: siess, ennyiből jöhet ki egy hosszúhétvége!

A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint 2020 márciusáig úgy tűnt, az lesz a legjobb év a magyar turizmus történetében, hiszen 2019-ben 43 millió vendégéjszakával rekordévet zárt az ágazat, és még 2020 első 2 hónapja is kiemelkedő számokat produkált. A koronavírus-járvány azonban 60 nap alatt derékba törte a magyar turizmust. A fegyelmezett védekezésnek köszönhetően, a pünkösdi óvatos újraindulást követően soha nem látott eredményeket produkált a belföldi turizmus.

Az utazási kedv nem szűnt meg, hanem átalakult: a belföld lett az új külföld. A júliusi és az augusztusi belföldi vendégszámok jelentősen meghaladták az előző évi értékeket. Ez a megélénkült belföldi forgalom ősszel is folytatódott, egészen a lezárásokig.

2020-ban 8 millió vendég 23 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, ebből 11,6 milliót a 3 nyári hónap adta. A tavalyi adatok alapján látható, hogy vonzóbbak lettek kevésbé zsúfolt, még felfedezésre váró helyek, illetve a magán- és egyéb szálláshelyek.

2020-ban a szállodák (41%),

valamint a magán- és egyéb szálláshelyek (39%) voltak a legnépszerűbbek,

ezt követték a panziók (7%),

a közösségi szálláshelyek és kempingek (5%),

majd az üdülőházak (3%).

A turisztikai térségek közül

a Balaton (27%),

a Mátra—Bükk (9%),

valamint Debrecen és térsége és a Budapest környéke (6%) voltak a leglátogatottabbak.

A belföldi vendégek magasan a legtöbb vendégéjszakát a Balaton térség (31%) szálláshelyein töltötték el, ezt követte a Mátra—Bükk (10%), valamint Budapest, Debrecen és térsége és a Budapest környéke (7%) térségek. A külföldiek körében Budapest volt a legkedveltebb célpont, az összes vendégéjszaka 44%-át a fővárosban töltötték el. Ezt követte a Balaton (17%), Debrecen és térsége (6%), valamint Bük-Sárvár és Budapest környéke (5%).

A 2020. évi összes vendégéjszaka több mint fele a 3 nyári hónapban realizálódott a hazai szálláshelyeken, további 24 százaléka az év első 3 hónapjában. Míg a 3 nyári hónapban a belföldi vendégek voltak többségben, az összes eltöltött vendégéjszaka 82 százaléka tőlük származott, addig az év elején még a külföldiek aránya is jelentősen magasabb, 49 százalék volt. A nyári főszezonban (július-augusztus) a vendégek átlagoson 3 napot töltöttek a szálláshelyeken, az év elején (január-márciusban) pedig 2,5 napot. A külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje (3,4 nap) nyáron kis mértékben meghaladta a belföldiekét (2,9 nap).

Idén még erősebb lehet a belföldi utazási kedv

A Magyar Turisztikai Ügynökség szakemberei szerint a hosszú ideje tartó korlátozások után az emberek vágynak az utazásra és az élményszerzésre, ezért várhatóan gyorsan és nagy volumenben indul újra a forgalom, elsősorban belföldön. Az utazási kedv erősödését támasztják alá a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) előfoglalási adatai is.

A három nyári hónapra jelenleg havonta átlagosan 800 ezer körüli vendégéjszakát rögzítettek az NTAK-ban. A legtöbbet, 920 ezret július hónapra. A foglalások száma 13 százalékkal emelkedett az egy hónappal korábbi adathoz viszonyítva. Továbbra is a belföldiek dominálnak, a vendégéjszakák 74 százaléka tőlük érkezett. A turisztikai térségeket tekintve az összes vendégéjszaka-foglalás alapján a Balaton térség szálláshelyei a legnépszerűbbek (34%), ezt követi Márta—Bükk (7%), a Debrecen és térsége (7%), valamint Budapest környéke (6%)

- közölte az ügynökség.

Ahogy az elmúlt években, úgy idén is több ezer helyen országszerte folytatódnak a fejlesztések. Tucatnyi attrakció, kastély, vár és gyógyhely fejlődik párhuzamosan. 35 új szálloda épül, 14.000 magánszálláshely, 600 panzió és 114 strand újul meg a vidéki Magyarországon. Mindezek komoly szintugrást és európai színvonalú szolgáltatásokat eredményeznek a turisztikai kínálatban, és hozzájárulnak a forgalom további élénküléséhez is

- tették hozzá, majd kitértek arra is, hogy a gazdaság újraindításában a stratégiai jelentőségű turisztikai szektor óriási szerephez jut.

Mint mondták, a szálláshelyek, a vendéglátóhelyek, a fürdők és a turisztikai attrakciók készen állnak a startpisztoly eldördülésére, a járványügyi előírásoknak megfelelő nyitásra, a vendégek biztonságos fogadására. Ebben a Magyar Turisztikai Ügynökség Covid-19 kézikönyve is a támogatja a szolgáltatókat.

Sokan terveznek belföldi utazást erre az évre, de az újraindítás lépéseit a beadott oltások száma határozza meg, az elsődleges továbbra is az emberélet és az egészség védelme, a gazdasági károk mérséklése és a munkahelyek megőrzése

- hívta fel a figyelmet az ügynökség.

Mennyiért foglalhatunk jelenleg?

Az is érdekelt minket, miként alakultak a szállásárak, illetve mennyire vannak már most telítve a férőhelyek. Éppen ezért a legismertebb magyar szálláshely foglaló portálon böngésztünk, hogy közelebbi képet kapjunk arról: mennyire lehet zsebbenyúlós egy háromnapos hétvége egy átlagos, négy tagú családnak. Lássuk milyen árakkal kell kalkulálnunk, ha a legnépszerűbb régiókba utaznánk kikapcsolódni. A szallas.hu oldalán a keresési feltételek között egy májusi hétvégét jelöltünk be, majd a további részletek között 3 napot, 2 éjszakát állítottunk be, 2 felnőtt és 2 gyermek számára.

Az említett népszerű úti célok között válogattunk, így első körben a Mátra és környékén kerestünk szállásokat. A beállításaink után, 1080 szálláshely ugrott fel. A legolcsóbb szállások főként apartmanok, vendégházak voltak, áruk 21 600 forinttól indult a négy fő részére. Az olcsóbb szállások többségéhez viszont nem jár ellátás. A legdrágább szállásokat a hotelek és luxus apartmanok kínálták a megyében. Ezek között a legdrágább szálláshely 235 840 forintért biztosított volna szállás a négy fős családnak. Ebben az árkategóriában viszont jellemzően félpanziós ellátást társítanak a foglalások mellé.

Ezután megnéztük a Bükk és környékét is. A kereső itt 929 találatot mutatott. A legolcsóbb szállások közül már 20 000 forintért találtunk vendégházat, de szintén ellátás nélkül. A legdrágább szálláshelyet egy hotel és egy villa kínálta 235 840 - 201 800 forintért a négy fős család számára, szintén félpanzióval.

Nem maradhatott ki természetesen a Balaton és vidéke sem a körképből. Itt elképesztő sok találatot dobott fel a kereső, szám szerint 3936 szálláshelyet. Legolcsóbb szálláshelyek között apartmant már 20 000 forintért bérelhet egy négy fős család de, aki kedveli az üdülőházakat, az 21 000 forintért is foglalhat. A legdrágább szálláshelyek között viszont elképesztő magasságokat tapasztaltunk. Egy, a Balaton partján újonnan átadott keszthelyi nyaraló kerttel, saját parkolóval kínál pihenési lehetőséget. A földszintes, panorámás nyaraló 5 168 567 forintért bérelhető ki 4 fő részére, 2 éjszakára, ellátás nélkül. Ezt követte egy Kőröshegyi szálláshely, amit egy négy fős család 1 531 134 forintért bérelhet ki egy hétvégére, szintén ellátás nélkül. De nem volt ritka az sem, hogy a szállások ára - többségében apartmanok és villák - egy ilyen család esetében 300 000 - 476 000 forintra rúgjon.

Végül pedig megnéztük milyen árak vannak Debrecen és környékén, hiszen az elmúlt évben ez a régió is egyre népszerűbb lett a nyaralók, kikapcsolódni vágyók körében. A legolcsóbb apartman négy fő részére 18 000 forinttól elérhető ellátás nélkül, vendégház tekintetében ugyan ezekkel a paraméterekkel már 28 000 forinttól foglalható. A legdrágább szállásokat itt is a hotelek kínálják: a legdrágább hotel 137 500 forintért tud a négyfős családnak szállást biztosítani félpanzióval. Viszont az ezt követő két hotel 110 286 - 116 000 forintért már csak reggelit biztosít.

Ha már megvan a régió vagy város ahová szívesen ellátogatnánk a családdal, akár több napra is, ajánlott átvizsgálni a kínálatot. Mindenképp mérlegeljük azt is, hogy, ha a szállást még meg is ússzuk 50 000 forint alatt, az étkezésre egy családnak még gondolni kell és ez bizony plusz költséget jelent. Ennek mentén tehát azt is fontolóra kell venni, hogy érdemes-e esetleg kicsit több pénzt költeni a szálláshelyre, de az tartalmazzon ellátást is, felmentve magunkat a konyhában való tüsténkedés alól. Vagy inkább olcsóbban akarjuk megúszni a pihenést ezért időt és pénzt szánunk pluszban arra, hogy mi magunk készítsük el az ételeket a család számára.

A szabályok betartása továbbra is fontos!

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége tájékoztatása szerint az elmúlt napokban rengeteg negatív hangvételű megkeresés érkezett a szállodákhoz az igazolvánnyal nem rendelkező személyektől. A szállodák csak végrehajtják a rendeleteket annak érdekében, hogy a bírságokat, esetleges hatósági bezárást elkerüljék, mert azt már nem élnék túl.

A 194/2021. (IV.26.) Korm. rendeletben egyértelműen rögzítésre került, hogy a szálláshely nemcsak jogosult, hanem köteles is elkérni a védettségi igazolványt bejelentkezéskor. Amennyiben a vendég ezt megtagadja, a szálláshely köteles távozásra felszólítani.

A felelősség a szálláshelyeket terheli, ezért az MSZÉSZ javasolja a jogkövető magatartást, annak érdekében, hogy a milliós bírságok, bezárások ne tegyék tönkre a vállalkozásokat, a vendégektől pedig megértést kérnek, hiszen a szálláshelyek nem önhatalmúlag írták elő a korlátozásokat. A Szövetség bízik abban, hogy a magas arányú átoltottság következtében javuló járványhelyzet mielőbbi teljes nyitást eredményez, s a szezonra már a tavalyihoz hasonló eredményeket érnek el a szállodák.

