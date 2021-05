Milliárdos beruházás Győrben: bővíti szerszámgyárát az Audi Hungária

Szijjártó Péter közölte, hogy a kormány 1,2 milliárd forinttal járul hozzá a fejlesztéshez, amely 700 munkahely megőrzését biztosítja. A miniszter elismeréssel szólt az Audival létrehozott együttműködésről azért is, mert a cég 3 ezer ember beoltását tette lehetővé, és hamarosan még ugyanennyit vállalhat. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy Európában Magyarország adta a legsikeresebb egészségügyi és gazdasági választ a járványra.

A válság leküzdéséhez nagy mértékben járultak hozzá a Magyarországon működő német iparvállalatok, amelyek leépítés helyett a kormányzati támogatásokat kihasználva új beruházásokba kezdtek. Különösen igaz ez az autóiparra, amely több mint 30 százalékkal részesedik a magyar ipari kibocsátásból, és 170 ezer munkahelyet tart fönn

- tette hozzá.

A tárcavezető abban bízik, hogy Magyarország az autózás új korszakába érve megerősítheti a vezető helyét a járműiparban, hiszen minden jelentős belföldi gyártó fontos szerepet szán az itteni gyárának az elektromobilitásban. Az Audi például elektromos motorokat készít Győrben, és olyan technológiákat honosít meg, amelyekre a leginkább szükség van a gazdasági megújuláshoz.

Alfons Dintner, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke, megköszönve a beruházáshoz nyújtott kormányzati támogatást, közölte, hogy az építési munkák már el is kezdődtek, és jövő nyárra véget érhetnek, így addigra a győri üzem gyártócsarnoka 3800 négyzetméterrel, logisztikai csarnoka 2500 négyzetméterrel bővül. A központban karosszériagyártó berendezésekhez fejlesztenek szerszámokat, tavaly óta pedig karosszériaelemeket is gyártanak.

A most kezdődő fejlesztés nem csupán a termelést bővíti, de annak színvonalát is fejleszti, a gyártás így pillanatok alatt tud majd átállni egyik feladatról a másikra. Az Audi stratégiájában fontos szerepet tölt be a szerszámgyártás, hiszen a karosszériaelemek sorozatgyártása a legmagasabb szintű, magas hozzáadott értéket teremtő autóipari folyamatok közé tartozik. A győri üzem ennek a tevékenységnek nemzetközi szinten is fontos bázisa, a helyi szakképzés és felsőoktatás pedig az Audi Hungária innovációs képességének az alapja

- tette hozzá Alfons Dintner.

A cég képviselője úgy fogalmazott, hogy az Audi folyamatos fejlesztéssel válaszol a kihívásokra, és a magyar kormányhoz hasonlóan úgy véli, hogy a beruházásokat a járvány sem fékezheti. Alfons Dintner szerint ennek köszönhető, hogy a vállalat a válság ellenére is eredményes évet zárt tavaly.

Győr országgyűlési képviselője a térség gazdasági zászlóshajójának nevezte az Audi helyi üzemét. Simon Róbert Balázs megköszönte a vállalat társadalmi szerepvállalását is, és üdvözölte, hogy az Audi fontos szerepet vállal az elektromobilitásban. Fejlődni az tud, akinek van jövőképe, és ma a járműiparban az elektromos autózás a jövő.

