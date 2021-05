Számítanak a helyi lakosok segítségére: közösségi terek felújítását tervezik Veszprémben

A kultúra a közösségteremtés egyik eszköze, mely hozzájárul a veszprémi öntudat erősödéséhez is

- fogalmazott a Veszprém-Balaton 2023 EKF program megvalósításáért felelős kormánybiztos.

Navracsics Tibor elmondta, hogy az Európa Kulturális Fővárosa program keretében megvalósítandó fejlesztések a múltra és a hagyományokra építenek, így szolgálják a jövőt. Mint fogalmazott, a rendezvények célja részben az, hogy "megmutassuk magunkat Európának", másrészt pedig az, hogy általuk erős közösségek teremtődjenek.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere rámutatott: akkor lehet szerethető és jól használható egy közösségi tér, ha az itt élők véleményét is megkérdezik a megvalósulást megelőzően. Huszti László, a Veszprém-Balaton 2023 EKF program projektmenedzsere arról beszélt, hogy egy 3 és fél kilométeres futókört és azt kísérő gyalogos útvonalat alakítanak ki a veszprémi Haszkovó lakótelepen, amely mentén különböző szabadidős tevékenység végzésére alkalmas létesítményeket is létrehoznak. Ezek tervezésébe vonják be a lakosságot egy május 17-én megjelenő online kérdőív formájában. Közölte, a tervek szerint június elején önkéntesek kérik majd ki személyesen is a lakosság véleményét, majd pedig egy köztéri kiállítást rendeznek a kérdőívek eredményének összesítését követően.

Címlapkép: Getty Images