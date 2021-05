Újabb fejlesztésre készül a debreceni strand: mutatjuk, mire számíthatunk ebben az évben

Ahogy a portál írja, Kocsik-Marossy Virág elmondta, az intézkedések és a beruházásleállítások, a kormány támogatásának igénybe vétele és a pénzügyi tranzakcióik lehetővé tették azt, hogy ne olyan mínuszban zárják az évet, mint amennyire a pandémia hatással volt a holdingra.

Nagyon készülünk a nyitásra, ösztönözzük arra munkavállalóinkat, hogy vegyél fel az oltást, hogy ők és a hozzánk látogatók is biztonságban legyenek

- hangsúlyozta a vezérigazgató, de kiemelte azt is, hogy az Aquaticum Thermal Hotel eddig is üzemelt, az üzleti és oktatási céllal ide látogató vendégeket fogadták, napi szinten harminc szobafoglalásuk volt.

Május elsejétől megnyithattuk szállodáinkat a turisták előtt is: a Lycium május harmadikán nyitott. Mivel a turisták csak védettségi igazolvánnyal érkezhetnek, az üzleti, oktatási céllal érkezők viszont továbbra is látogathatják a szállodákat ezen dokumentum nélkül, mindent megteszünk azért, hogy a vendégeink és a dolgozóink is védettek legyenek

- tett hozzá Kocsik-Marossy Virág.

A hosszú szünet után nehezen indulnak be a szolgáltatások, az emberek nem annyira bátrak még. Körülbelül 200 vendég fordult meg a termálfürdőben a hétvégén, a szaunacentrumot látogatták többen, az élményfürdőbe pedig hetvenen látogattak el. Viszont a fellendülést mutatja az, hogy az Aquaticum Thermal Hotelbe a következő időszakra 320 szobafoglalás érkezett. Úgy látom, a lakosság készül a nyaralásra, a pünkösdi szezonra, épp ezért tartjuk azt fontosnak, hogy ezt lehetővé tegyük számukra

- emelte ki a vezérigazgató.

Ahogy a lap írta, május második felében tervezik megnyitni az Aquaticum Debrecen Strandot is: idén új szolgáltatásokkal bővül majd a kínálat, s a beléptetési rendszeren is gyorsítanak. Bővítették a cuccmegőrzőket, a játszóteret és a kondiparkot napvitorlákkal fedik le, több szemetest helyeznek ki. A strand területére csak védettségi igazolvánnyal lehet majd belépni, ott pedig maszkot nem kell majd viselni.

