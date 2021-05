Gyász: meghalt az egyik legismertebb egykori milliárdos magyar borász

Szeremley Huba Budapesten született 1940-ben, gimnázium után többek között teológiát tanult, majd 1967-ben egy sportrepülővel elhagyta az országot. Élt többek között Ausztriában, Svájcban, Nigériában és Iránban is. Gépészmérnökként áramot vitt törzsi kultúrában élő népeknek, kórházat alapított, amely annyi pénzt hozott neki, hogy amikor a rendszerváltás után hazaköltözött, már a leggazdagabb magyarok között tudhatta magát. Sokáig az ország leggazdagabb emberei között is emlegették, a vagyonát 20-22 milliárd forintra becsülték, de szerinte ez távol állt a valóságtól, saját bevallása szerint valójában csak 3,5 milliárd forintja volt a csúcson, bár azt nem titkolta, hogy Badacsonyban van egy gyémánttal kirakott borospincéje. Arról is mesélt, hogy egyszer Budapesten feltörték az autóját, benne egy sporttáskával, amelyben 50 millió forint készpénz lapult - olvahatjuk az Index róla szóló visszaemlékezésében.

A Szent Orbán-pincét 1992-ben alapította meg, emellett számos más vállalkozást is indított, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Badacsony újból felkerült a borászati térképre. Ő kezdett foglalkozni újra a kommunizmus alatt feledésbe merült hagyományos szőlőfajtákkal, ilyen volt akkor a kéknyelű és a szürkebarát.

Élete utolsó éveiben visszavonulva élt

Az Index korábbi cikke szerint Szeremley az elmúlt években teljesen elszegényedett és leépült, válása után elveszítette kastélyát, de eladta helikoptereit is, illetve az általa alapított családi cégből is kiszállt. Annyi biztos, hogy összeütközésbe került a törvénnyel többször is, és már hosszú ideje nem lehetett róla sokat hallani. Így például azt sem lehetett tudni – írja nekrológjában Jásdi István –, hogy egészsége folyamatosan romlik. Szeremley Huba május 15-én, szombaton halt meg.

