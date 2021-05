Elképesztő roham indult a magyar bankokban: ennek sok igénylő nem fog örülni

Mindez az ügyintézésen is érezteti hatását. A Pénzcentrumot a Bankmonitor arról tájékoztatta, hogy tapasztalataik szerint egyes bankoknál a megnövekedett érdeklődés miatt a hitelek bírálati ideje is meghosszabbodott. Ezeknél a pénzintézeteknél átlagosan két hónap alatt folyósítják ki a kért összeget az igénylés benyújtásától számítva. (Korábban a hiteligénylések átlagos átfutási ideje 4-6 hét volt.)

Fontos, hogy átlagos bírálati időről beszélünk, ez azt is jelenti, hogy akár hosszabb idő is eltelhet a folyósításig. Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy ezt az időt nem az adásvételi szerződés aláírásától mérik, hanem a hitelkérelem benyújtásától számítják. Márpedig az adásvételi szerződés aláírása és a hiteligénylés között akár több hét is eltelhet. (Ha lakást vásárlunk, akkor az adásvételi szerződés aláírása és a vételár megfizetése között eltelt idő lesz lényeges, arra vállalunk határidőt.)

- tették hozzá a Pénzcentrumnak a Bankmonitor szakértői.

Az alábbiakban ezért olyan gyakorlati tippeket, trükköket szedett a portál egy csokorba, amelyekkel le lehet rövidíteni az adásvételi szerződés aláírása és a hitel folyósítása közötti időt.

1. Már sz adásvételi szerződés aláírása előtt válasszunk bankot

Ha ingatlant szeretnénk vásárolni, akkor a lakás keresésével egy időben a finanszírozó bankot is ki kell választanunk. Meg kell ismerkednünk a pénzintézetek ajánlataival: kamatokkal, díjakkal, egyéb költségekkel. Azonban nem elég a kondíciókat megismerni, fel kell mérnünk, hogy melyik pénzintézet finanszírozná meg a legnagyobb eséllyel a jövedelmünk, a terveink és a meglévő hiteleink alapján az ingatlanvásárlást.

Nagyon rossz helyzetbe kerülhetünk, ha utólag derül csak ki, hogy a pénzintézet nem adná meg a szükséges hitelösszeget.

Tudnunk kell azt is, hogy az egyes bankok várhatóan mennyi idő alatt bírálnák el a hitelkérelmünket. Mindezek miatt érdemes több pénzintézettől ajánlatot kérni, vagy egy független szakértőhöz fordulni, aki segíteni tud az egyes banki ajánlatok között eligazodni.

2. A pénzintézet kiválasztása után szerezzük be a bankspecifikus dokumentumokat

Ilyen például a munkáltatói igazolás, amelyre minden banknak van külön formanyomtatványa. Érdemes ezt a dokumentumot a bank kiválasztása után beszereznünk. (Arra azért mindenképpen ügyeljünk, hogy jellemzően az igazolást a kiállítását követő 30 napig fogadja el a pénzintézet.)

Alapvetően nem hosszú idő a dokumentumok beszerzése, de a jelenlegi időszakban – home office elterjedése miatt – akár több napig, hétig is eltarthat a munkáltatói igazolás kiállítása. Elképzelhető például, hogy az aláíró otthonról dolgozik, ezért el kell küldeni neki aláírni az igazolást.

A cikk itt folytatódik tovább.

Címlapkép: Getty Images