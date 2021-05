Bakancslista megszállott grillezőknek: ezek az ország legpöpecebb tűzrakóhelyei

A járványhelyzet ugyan enyhülni látszik és egyre több program válik újra elérhetővé számunkra, sokakban ott motoszkál még az érthető óvatosság. Otthon ülni azonban képtelenség többé, így akik egyelőre nem vágynak tömegbe, azoknak a legkiválóbb úti cél az ország 56 kiemelt kültéri tűzrakóhelyének egyike, ahol barátainkkal közösen készíthetünk isteni fogásokat a természet lágy ölén egy kisebb – vagy éppen kiadós – túrát követően.

A grillszezon nem csupán a kerti sütögetést jelenti, hiszen miért ne lehetne egy rövid sétát vagy egy nagyobb túrát egy frissen elkészített fogással a természetben lefojtani. Családok, barátok, munkatársak egyaránt vágynak most mindennél jobban a négy fal helyett a természetbe, így a Bonduelle olyan tűzrakóhelyeket gyűjtött össze egy térképre, amelyek országszerte biztosítanak felhőtlen kültéri szórakozást a kezdő és profi grillezőknek egyaránt. A térképen nem csupán a sütögetésre alkalmas pontok tűnnek fel hazánk legkülönbözőbb részein, hanem Rákóczi Feri grilltippjei, valamint általános tűzrakási tanácsok is segítenek minket a tervezésben.

A hiánypótló grilltérképre gondos válogatás után 6 Pest megyei és 50 vidéki tűzrakóhely került fel, amelyek olykor ismert és közkedvelt kirándulóhelyek mentén találhatók (mint például a Normafa egyik sütögető pontja), olykor pedig csendes, rejtett zugokat rejtenek (ahogyan például a velemi Kultúrák hegye tanösvény is). Az aktuális tűzrakási szabályokat figyelembe véve a szabadtéri sütés során nemcsak nehéz, fűszeres grillhúsokat, de egészséges, finom és tápláló köreteket és salátákat is érdemes fogyasztanunk, főként, ha beköszönt a meleg, fülledt nyár. A grillhúsok és kolbászkák mellé – vagy akár helyettük is – isteni grillzöldségeket készíthetünk, szuper salátákat üthetünk össze és egészen új ízvilágokat fedezhetünk fel.

