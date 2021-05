Mi lesz így az új kenyérrel? Kettészakadt az ország búzafronton, bajban a magyar gazdák

2021 tavasza eddig nem volt kegyes a mezőgazdasági szereplőkhöz. A fagyok és a hideg, esős idő egyaránt sújtotta a gyümölcstermesztőket és a méhészeket is, de repcetermesztőknek se volt könnyű dolguk, ahogy arról az Agrárszektor is beszámolt.

Május közepén járunk, amikor a búzának már a kalászolás állapotában kellene lennie. Ezzel szemben a kedvezőtlen időjárásból, az enyhe télből és a fagyos tavaszból kifolyólag idén minden megcsúszott egy-két héttel. Ez a növényvédelmi kezeléseknél is látható, van, ahol még épp csak most fejezték be az első gombaölőszeres kezelést, máshol meg már a másodikat tervezik. Az Agrárszektor ezért ismét megkérdezte a gazdákat, hogy látják, milyen éve volt eddig az őszi búzának Magyarországon, és mi várható a továbbiakban, különös tekintettel a növényvédelmet és a várható termést illetően.

Guti Rudolf, a tarpai Guti és Fiai Bt. egyik névadója kérdésünkre elmondta, hogy 2020 őszén, bár 70 hektáron szerettek volna, a kedvezőtlen időjárás miatt végül csak 30 hektáron sikerült búzát vetniük, a többi vetőmag áll a raktárukban. A folyamatos esőzések miatt a földek olyan állapotban voltak, hogy nem is tudták vetőgéppel kijuttatni arra a 30 hektárra a magokat, hanem csak a trágyaszóróval. A szabolcsi szakember elárulta, hogy búza jelenleg jó állapotban van, az első gombaölőszeres kezelésen és műtrágyázáson már túl vannak, és most kellene megint kondícionálni a növényeket, már ha engedné az időjárás. Guti Rudolf beszélt arról is, hogy folyamatosan védekeznek a kártevők ellen, és ha a következő napokban sikerül a tervezett növényvédelmi beavatkozásokat megejteni, az a terméshozamokra is jó hatással lesz. Egészen pontosan ezen fog múlni, hogy fel tudják-e tornászni 4 tonnáról 6 tonnára a hektáronkénti termésmennyiséget. Guti Rudolf szerint ugyanez a helyzet gyümölcsösökben is.

A Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Zrt.-től Lénárt Mihály agronómus megkeresésünkre elmondta, hogy idén 650 hektáron vetettek búzát, bár nagyon megszenvedtek vele. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei vállalkozásnál a terület mintegy 73%-án műtrágyaszóróval tudták csak kijuttatni a vetőmagokat, amiket aztán tárcsával forgattak be a földbe, így a szakember szerint nem igazán beszélhetnek vetésről idén. A telet jól viselte a búza, jelenleg a kalászhányás kapujában van az állomány. Lénárt Mihály az Agrárszektor kérdésére elismerte, hogy szerencsés helyzetben vannak, mert időben el tudták végezni a gyomirtást, és a táblák 1-2 alkalommal kaptak fejtrágyát is. A május 11-én befejezett gyomirtással egy időben gombaölőt is kijuttattak, ami további okot adott a nyugalomra. Az agronómus beszélt arról is, hogy a kalászvédelem során automatikusan fognak rovarölő szert is használni, de egyelőre úgy fest, kártevőfronton nem lesz nagy gond. A vetésfehérítő bogarak a hideg tavaszi időjárásnak köszönhetően nem robbanásszerűen, nem egyszerre jelentkeztek, így védekezni is egyszerűbb lesz ellenük. Lénárt Mihály elmondta, hogy 4-5 tonnára számítanak hektáronként, de szerinte a végső eredmény közelebb lesz az 5 tonnához. Az agronómus büszkén jegyezte meg, hogy az árpavetésük is rendkívül ígéretes, igaz, annak a zöme ténylegesen vetéssel került a földbe.

Címlapkép: Getty Images