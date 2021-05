Ebben is változást hozott a járvány: a kihelyezett vidéki irodáké lehet a jövő

Ahogy egyre nő a lakosság átoltottsága, és újra kinyitnak az irodaházak, a munkáltatóknak döntést kell hozniuk a munkarend hosszú távú kialakításáról. Sokaknak azok közül, akik az elmúlt év nagy részében otthonról dolgoztak, hirtelen újra naponta ingázniuk kell, hogy eljussanak az irodába. De vajon a dolgozók valóban csak otthon vagy csak az irodában akarnak dolgozni heti 5 napot? A közép-kelet-európai székhelyű, flexibilis irodamegoldásokat kínáló New Work úgy véli, hogy a jövő mindenhol a rugalmas munkahelyeké, és legalább 500 további flex irodahelyiségre látnak igényt Magyarországon, kisebb városokban is.

Az otthonról történő munkavégzés sok vállalatnál korábban is bevett gyakorlat volt, de a világjárvány egy példátlan társadalmi kísérletet hívott életre, melyben az irodai munkák túlnyomó többségét otthonról végezték. Mivel az irodai munkahelyek nagy része a legnagyobb városokban érhető el, ez sok munkavállaló számára lehetőséget biztosított arra, hogy átmenetileg visszaköltözzön szülővárosába.

Ha a nagyvárosok minden sarkában és a kisebb településeken is elérhetővé válnak a munkahelyek, az nemcsak a munkavállalóknak segít majd a munka és a magánélet jobb egyensúlyának elérésében, hanem a szén-dioxid-kibocsátásunkat is csökkenteni fogja, mivel egyre kevesebbet kell majd utazni munka miatt.

Most, hogy a járványhelyzet javul, itt az ideje, hogy a munkavállalók elgondolkodjanak azon, hogyan szeretnének hosszú távon dolgozni. A teljes munkaidős otthoni munkavégzés a legtöbb munkavállaló számára nem vonzó és reális lehetőség, számos okból, például a lakótéren belüli megfelelő munkaállomás hiánya, a lehetséges zavaró tényezők vagy a kollégákkal történő szocializálás alapvető igénye miatt. Az irodába való visszatérés teljes munkaidőben azonban szintén nem vonzó lehetőség, különösen akkor, ha valaki csak azért költözik vagy ingázik az adott városba, ahol a vállalat székhelye található, mert ott több a munkalehetőség.

Mindezt nemcsak a munkavállalók, hanem a munkáltatók is felismerik. Az irodai munkák akár 70%-a elvégezhető otthonról vagy egy rotációs felállásban, ami azt eredményezi, hogy a cégek központjaiban 30%-kal kevesebb irodahelyiségre lesz szükség, miközben növekszik az igény a rugalmas, több helyszínen elérhető munkaállomások iránt. A jövőben a vállalatoknak át kell alakítaniuk munkahelyi stratégiáikat, és rugalmasabb munkarendeket kell kialakítaniuk, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy megválaszthassák, honnan dolgoznak. Egy ilyen stratégia fontos része, hogy a munkavállalók számára lehetőséget biztosítsanak arra, hogy rugalmas irodahelyiségeket használhassanak több helyszínen, a vállalat központjának városában és az ország más településein is

- mondja Hubert Abt, a magyarországi alapítású New Work vezérigazgatója, ami Budapest mellett Budaörsön is üzemeltet flex irodaterületeket.

A Világgazdasági Fórum cikke szerint Írország például nemrégiben bejelentette, hogy 40 kistelepülést kíván újraurbanizálni co-working terek és távmunka-központok kialakításával. Megvizsgálják például azt is, hogy a kocsmákat lehet-e munkaterületként használni a csendes délutánokon, annak érdekében, hogy több embert ösztönözzenek arra, hogy a nagyvárosokon kívül éljenek. Ha sikerrel járnak, Írország példáját a kontinens számos más országa is követni fogja.

A rugalmas munkahelyek országszerte elérhetővé tételének előnyei az irodai dolgozók számára óriásiak, és a lehetőségek is hatalmasak. Hiszem, hogy az iroda, mint szolgáltatás a jövő, nemcsak a fővárosokban, hanem a nagyvárosokban és a kisebb településeken is, ezért állt elő a New Work franchise koncepciójával, mellyel a fővároson kívüli helyszínek is részesei lehetnek egy know-how átadási és marketing platformnak

- zárja gondolatait Hubert Abt.

Címlapkép: Getty Images