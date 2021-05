Döntött a velencei önkormányzat: szerződést bontottak a strandot elkerítő céggel

Ahogy a portál írja, az önkormányzat úgy véli a cég engedély nélkül húzott fel épületeket, ugyanígy építette meg a kerítést, eközben viszont el is hanyagolta a területet, amelynek karbantartásáért a polgármester, Gerhardt Ákos elmondása szerint közel havi nettó 3 millió forintot kapott az önkormányzat 2014-től, indexálva a KSH adatai szerint inflációs rátával. Hozzátették azt is, hogy ennek fejében a kft. bérbe adhatta a korzón lévő helyiségeket – ezért is lehetett érdekelt abban, hogy ott minél több szolgáltató legyen, akár az engedély nélkül felépített ideiglenes épületekben is.

Felmondták a szerződést

Az azonnali hatályú, rendkívüli felmondást a testület egésze módosítások, megjegyzések nélkül, egyhangúlag támogatta. A felmondást múlt héten már postázta az önkormányzat, ma személyesen is átadásra került. A rendkívüli felmondást az üzemeltetési szerződés súlyos megszegése tette lehetővé

- közölte az önkormányzat, majd hozzátették, már április végén felszólították a céget a hiányosságok pótlására, ez azonban nem történt meg.

A Velencei-tó kapuja projekt keretében megvalósított és a GOMI Kft. üzemeltetésébe adott projekt általános állapota alapján azt kell megállapítani, hogy az gondozatlan, ápolatlan, gazdátlan, a nyugodt és kulturált pihenésre, kikapcsolódásra a projekt által nyújtani hivatott szinten alkalmatlan

- jegyezte meg az önkormányzat.

A felületek ápolatlanok, szemetesek, a fű elgyomosodott, a díszfák ápolása elmaradt, a kandeláberek ferdék, kidőltek, a zöld felületen több engedély nélküli épület áll, a mosdók, zuhanyzók karbantartása elmaradt, a sétány szegélyei több helyen balesetveszélyesek a javítások elmaradása miatt

- sorolták fel a hiányosságokat.

