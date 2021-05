Mire elég 50 millió forint? ezekben a megyékben már valóságos palotát vehetünk

Durván kettészakadt Magyarország a Pénzcentrum ingatlanpiaci körképe szerint: arra voltunk kíváncsiak, hogy mire elég 50 millió forint a hazai ingatlanpiacon. Az OTP Lakóingatlan Értéktérkép és Budapesti Újlakás Értéktérkép adatai alapján elég érdekes adatok jöttek ki: a 23 fővárosi kerületből nyolc esetében 50 millió forintért valószínűleg nem kapnánk 70 négyzetméternél nagyobb használt lakást, amelyeket még fel is kellene újítani.

Ezek jellemzően Budán, illetve a pesti belvárosban vannak, de például a XIII. kerületben is csak egy 69 négyzetméteres használt lakásra lenne elég a képzeletbeli 50 millió forintunk. Aki nagyobb ingatlant keres, de mégis maradna a fővárosban, annak tanácsosabb a külső kerületeket célba vennie a félszáz millióval.

Ennyi pénzért ugyanis a XXIII. kerületben, Soroksáron egy 138 négyzetméteres lakásra is telhet, ami messze a legnagyobb használt ingatlan, ami ebből a pénzből kijönne. A második helyen a XX. és a XXI. kerület áll, ahol egyaránt 108 négyzetméterre lenne elég 50 millió forint, a XVIII. kerületben pedig ennyiért kb. 107 négyzetméterre lehetne beköltözni.

Ha valaki nem akar bajlódni a felújítással, ezért új lakásba költözne, az ne nagyon gondolkodjon 80 négyzetméter feletti élettéren, ha mindenképp Budapesten vásárolna ingatlant. 50 millióért ugyanis a XXIII. kerületben lehet a legnagyobb új lakáshoz hozzájutni, ami az adatok szerint 81 négyzetméteres lenne. Ha valaki nem akar Soroksárra költözni, akkor még szűkebbek a lehetőségek: a XVII. kerületben egy 74 négyzetméteres új lakásra lehet elég 50 millió, Pestszentlőrinc-Pestszentimrén pedig 72-re futná belőle.

Amennyiben a belváros lenne a célpont, túl nagy új lakással ne számoljunk, ha csak 50 milliónk van: az V. kerületben ennyi pénzből hozzávetőleg 25 négyzetmétert lehetne vásárolni. De sokkal nagyobbra a XII.-ben sem futná, ott átlagosan 28 négyzetméternyi új lakásra elég ennyi pénz. Az I. és a II. kerületben pedig 32 négyzetmétert lehetne vásárolni.

Budapest a legdrágább, Salgótarján a legolcsóbb

Összességében Budapesten átlagban 78 négyzetméterre elég 50 millió forint a használt ingatlanok piacán. A megyeszékhelyek közül Debrecen a második legdrágább, de itt ugyanez az összeg már 119 négyzetmétert ér. Székesfehérvár sem sokkal marad el, ott 121 négyzetméter jönne ki 50 millióból. Hasonló méretű ingatlanra elég a pénz Veszprémben (122nm), illetve Győrben (123 nm) is.

Kiderült, hogy ingatlanárak tekintetében Nógrád megye van a leginkább leszakadva az országtól, ugyanis a megyeszékhelyen, Salgótarjánban akár 400 négyzetméternyi ingatlant is vehetünk 50 millió forintért. Hátulról a második helyen áll Miskolc, de ott már csak ennek durván a felére elegendő az összeg. 200+ négyzetmétert váasárolhatunk még Békéscsabán is, a többi megyeszékhelyen átlagban ennél kevesebb alapterület jönne ki az 50 milliós keretből.

A megyei bontásból is hasonló sorrend rajzolódik ki: Pest a legdrágább, itt 123 négyzetméterre elég 50 millió, a második helyen Győr-Moson-Sopron áll 129 négyzetméterrel, Hajdú-Biharban pedig 131 négyzetméterre lenne elég a pénz. Ellenben Nógrádban 456 négyzetméter is kijöhet 50 millióból, mialatt Borsodban csak 250 és a harmadik legolcsóbb Békésben is csak 246.

A cikk itt folytatódik tovább.

Címlapkép: Getty Images