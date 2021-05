Nagyon nem örülünk: harmadával drágult az eper, a cseresznye ára az egekben lesz

Harminc százalékkal drágább a hazai eper, mint az elmúlt években – derül ki az RTL Híradó riportjából. A drágulás ráadásul tartós maradhat, így a szállítási költségek ellenére fele annyit kérnek a külföldi eperért, mint a magyarért, szúrta ki a hvg.hu.

A nagyon hideg, esős április után a május is hasonlóan telt, így a termés kéthetes csúszásban van, ráadásul a fényszegény ősz miatt kevesebb virág is volt a bokrokon. De a május sem kényeztette el a gyümölcsöket túl sok napsütéssel, ami miatt a megtermett eper sem olyan édes, mint a korábbi években megszoktuk, és kevesebb is lesz belőle a szezonban.

A csapadékos tavasz a cseresznyeültetvényeket is, megviselte, így akár 2500-3000 forintos kilónkénti árral is számolhatunk, amikor megjelenik a gyümölcs a piacokon majd.

