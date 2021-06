Javul az egészségügyi ellátás: magánklinika nyílik ebben a vidéki városban

A TritonLife csoport megkezdte szombathelyi ellátóbázisának, a TritonLife Magánkórház Szombathely nevű egységének végső kivitelezési fázisát. A nyitási céldátum 2022 első fele. A helyi méretekben jelentős újabb vidéki magánkórház jól illeszkedik a hazánkban példa nélküli fejlesztési sorozatba, amit a társaság elnöke jelentett be a 2021. május 21-én a Portfóliónak adott exkluzív interjúban.

Próbáljuk tartani a magunk számára megszabott tempót, hiszen a jelen helyzetben nagyon nagy szükség van olyan ellátó egységekre, ahol ügyfeleink lakóhelyükhöz közelebb is megtalálják az általuk keresett magas színvonalú járó-, és fekvőbeteg ellátó szolgáltatásainkat

– említette a portálnak Haraszti Péter, a TritonLife vezérigazgatója.

Fábián Gergely, a csoport ingatlanügyekért is felelős operatív igazgatója szerint a gyors terjeszkedés csak a megfelelő helyi partnerek segítségével és közreműködésével lehetséges. „Szerencsések vagyunk, hiszen Szombathelyen már a budapesti laboratóriumunk működtetése során is kipróbált, és jól működő partnerség keretében haladunk tovább, ráadásul egy fantasztikus ingatlant is találtunk a városközpontban a Szabadságharcos utcában, a volt Savaria cipőgyár átalakulás alatt álló területén.” – tettehozzá a szakember.

Az egység Nyugat-Magyarország egyik legnagyobb, vegyes profilú járó-, és fekvőbeteg klinikája lesz, két nagyobb és egy kisebb korszerű műtővel, röntgen diagnosztikával, mátrix fekvőosztállyal, és egy 5 ágyas intenzív osztály biztonsági hátterével, így akár nagyobb beavatkozások is biztonságosan elvégezhetők az egységben. A régió nagyon jó szakembergárdával rendelkezik, a negyedmilliós megye, és a 75 ezres nagyváros pedig megérdemli, hogy itt is működjön egy ilyen magas színvonalú és komplex TritonLife egység. A helyi vezető szakemberek örömmel fogadták, hogy a nyitás után nem kell Budapestre utazniuk azért, hogy megoperálhassák betegeiket. Ez segít az egészségügyi munkaerő helyben tartásában, és növeli a helyi lakosok elégedettségét, valamint csökkentheti a várólisták hosszát

- mondta el a kivitelezésért is felelős partnert képviselő Dr. Tamási András.

A kérdésre, hogy miért fogadták el a TritonLife-ot, mint többségi partnert, Tamási a következő választ adta: „Egyszerű. Ma nincs még egy olyan szakmai elkötelezettségű, megfelelő anyagi forrásokkal rendelkező, és a professzionális egészségügyi ellátásszervezésben járatos csapat, mint a TritonLife csapata. Szakmában, eszközökben, minőségben nem ismernek kompromisszumot, így örömünkre szolgál a közös munka.”

Címlapkép: Getty Images