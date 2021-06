Jó hír a méhészeknek: méhlegelőt alakítottak ki Szentkirályon

Ahogy arról a baon.hu beszámolt, az önkéntesek a napokban vetették el az első méhlegelő magjait a Vágóköri dűlő melletti, megfelelően előkészített fenyő- és akácerdővel szomszédos parcellán, mintegy 300 négyzetméteren. A munkában részt vett Szabó Gellért Gáspár polgármester, a képviselő-testület tagjai és az egyik tanyagondnok is.

Durgóné Benkő Babett önkormányzati képviselő az ötletgazdák egyike, a portálnak elmondta, hogy kétségbeejtő mértékű és gyorsaságú a méhek pusztulása napjainkban. Ez több tényező együttes hatásának köszönhető.

A nagyüzemi mezőgazdaság hatására folyamatosan tűnnek el az egyes területekről a virágzó növények, ami felborítja az élőhelyek változatosságát. A mezőgazdaságban elterjedt neoniko­tinoid tartalmú növényvédő szerek is a méhek pusztulását okozzák, ezzel párhuzamosan pedig elszaporodtak a rájuk veszélyes új betegségek és paraziták

- magyarázta a méhpusztulás okait Durgóné Benkő Babett, majd hozzátette, a méhlegelők kialakítása e káros folyamat ellen hat. Ezek olyan területek, ahol a méheknek és egyéb beporzóknak táplálékot adó növények nőnek, melyek nektárt, virágport vagy más, nekik szükséges anyagokat szolgáltatnak.

A természetes méhlegelőt vadon tenyésző mézelő virágos növények, az erdei fák és a cserjék, a rét, a legelő növényei, valamint a parlagi és szántóföldi gyomok alkotják. A természetes méhlegelő esetében az egész vegetációs időszakban megtalálhatók a korai, nyári és kései virágzású növényfajok, így biztosítva a folyamatos hordást a méhek számára. Összefogásunk céljaként a természetes méhlegelők területének növelését, a biodiverzitás kiterjesztését jelöltük meg, olyan táplálékforrás kialakításával, ami beleillik a helyi növény- és állatvilágba. Földútjaink mentén, ahol természetes társulásban igen gazdag és változatos növényvilággal találkozhatunk – úgy fásszárúak, mint lágyszárúak tekintetében –, olyan kis virágszigeteket kívánunk létrehozni, ahol kora tavasztól késő őszig mindig találnak a beporzók gyűjtenivalót

– fogalmazott Durgóné Benkő Babett.

Jövő tavasszal tervezünk még akár nagyobb területű magvetést is a Jász dűlő és a Hori dűlő mentén. Nem titkolt célunk, hogy a munkába szeretnénk bevonni helyi családokat, iskolásokat, óvodásokat is. Véleményünk szerint így nemcsak azért teszünk, hogy a méhek életkörülményei javuljanak, hanem ezzel egy élhetőbb környezetet is teremtünk szűkebb lakóhelyünkön

- tette hozzá az ötletgazda.

