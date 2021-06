Nagy a különbség a bolti és a kistermelői sajtok között: mutatjuk, miért

Természetesen a sajtgyártásnak is megvannak a megfelelő, körülményes folyamatai, na meg persze költségei is. A tejtermékek nem sorolhatók az olcsó élelmiszerek közé, az igazsághoz azonban hozzátartozik az, hogy a boltban kapható készítmények árai nem igazán fedik a valóságot. Ha piacon járunk, gyakran belebotlunk olyan árusokba, akik saját, házilag készített tejtermékeit árulják, ám a vásárlók egy része irreálisan drágának találja őket.

Pedig, ha belegondolunk, egyáltalán nem azok, csak egyszerűen a boltokból nem szoktunk hozzá – illetve, mint említettük, már az üzletekben polcain heverő termékeket is sokallják. De, hogy mik a trendek, mennyire nyitottak az emberek az újdonságokra és mik befolyásolják az árakat, egy tápiószecsői kistermelőt, Magyar Zoltánt kérdezte meg az Agrárszektor.

5 év óta foglalkoznak sajtkészítéssel, 13 anyatehén tejét dolgozzák fel, kínálatuk pedig igen színes: friss tejtermékek – mint például joghurt, túró, tejföl, orda – mellett füstölt, illetve félkemény sajtok is megtalálhatóak natúr, valamint ízesített változatban is, melyeket a piacokon és különböző rendezvényeken árulnak. A legkelendőbb sajt a parenyica, de, mint kiderült, az újdonságokra is nyitottak az emberek, például: a házi vörösborba fürdetett félkemény sajt most az egyik sláger, a siker titka pedig egyszerűen annyi, hogy különleges, amire kíváncsiak az emberek.

Még a koronavírus-járvány sem okozott gondot

A pandémia alatt a piacok gondtalanul működtek, sőt, sokkal többen látogatták őket, mint a járvány előtt. Az emberek szívesebben mentek nyílt terekre, hiszen nagyobb biztonságban érezték magukat – arról nem is beszélve, hogy javarészt otthon készített, friss termékeket tudtak vásárolni. Egyedül az elmaradt rendezvények voltak azok, amiken meg lehetett érezni a hiányt, ezeket még a piacok sem tudták megfelelően ellensúlyozni. Mint kiderült, a vákuumcsomagolás is sokat számított, hiszen a vásárlók a megszokottnál jobban figyeltek a higiéniára, így az alaposabban csomagolt termékekre még nyitottabbak voltak. Azonban az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy itthon a minőséget termelő kisüzemek nem jutnak el minden emberhez.

Nagy a különbség a bolti és a kistermelői árak között

A sajtok nem a legolcsóbb élelmiszerek közé tartoznak, ám a bolti árak így sem teljesen fedik a valóságot. Elég, ha csak abba gondolunk bele, hogy 1 kilogramm sajt elkészítéséhez 10 liter tejre van szükség. Egy liter tejet pedig nagyjából 130 forintból lehet előállítani. Egy kilogramm parenyica viszont mintegy 5300 forintnál áll meg, hiszen a füstölés is extra költségekkel jár: élelmiszeripari fával kell füstölni, bükkfa fűrészporral, lassan, hideg füsttel. Ettől lesznek aranyszínűek és kellemes ízűek a sajtok. Továbbá, ebben a fafajtában nincsen csersav, az összes többiben pedig van. Éppen ezért, még beszerezni is nehéz és igen költséges

- mondta a szakember.

A kistermelői vagy házi készítmények pedig drágábbak ugyan, de így is szívesen megveszik, hiszen minőségi élelmiszerhez juthatnak a fogyasztók. Persze, akadnak olyanok is, akik szóvá teszik a különbségeket, de ez is elenyésző.

A pultoknál is tapasztaltuk már, hogy egy-egy vásárló megjegyzéseket tett, azt hitték, „lopni” akarunk, pedig ez értelemszerűen nem így van. Ezeknek a termékeknek ez az ára, cserébe jó minőségű, friss árut kaphatnak, amik 100%-ig természetes alapanyagból és nagy odafigyeléssel készülnek

– mondta Magyar Zoltán.

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy más tényezők is növelik az árakat, hiszen nemcsak a tej az egyetlen, ami a sajtgyártáshoz tartozik. Például, a teheneknek enniük kell, azaz takarmányra is sokat kell költeni, és ott van még az oltóanyag, a traktor, valamint a különböző alkatrészek – és ezekben még nincsen benne az a sok-sok órányi munka, amit bele kell fektetni az előállításba. Ha tehát minőségi, friss sajtokat és tejtermékeket szeretnénk elfogyasztani, érdemes sűrűn látogatni a piacokat, – ahol természetesen zöldséget, gyümölcsöt és más élelmiszereket is találhatunk – hiszen ezzel a hazai termelőket is tudjuk támogatni, valamint természetes alapanyagú termékek kerülhetnek az asztalunkra, még akkor is, ha többet kell értük fizetnünk.

