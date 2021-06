Jó hír a borászoknak: később is benyújthatók a beruházások kifizetési kérelmei

A borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásra 2020 végén lehetett benyújtani a támogatási kérelmeket. A koronavírus-járvány kezelésére bevezetett szigorító intézkedések miatt a kérelemben szereplő borászati gépek, technológiai berendezések szállítását és beüzemelését a szállítók több esetben nem tudták a korábban leegyeztetett időben teljesíteni.

Az eredeti rendelet alapján a kérelmezők a kifizetési kérelmeiket kizárólag 2021. május 17. és június 15-e között nyújthatták volna be. Míg a most hatályba lépett módosítással a kifizetési kérelmek ez év második felében, 2021. november 30. és december 21-e között is benyújthatóak lesznek. Erre az időpontra várhatóan már minden kérelmezőnek megérkezik és üzembe is helyezik a megrendelt gépét, berendezését.

Fontos, hogy egy támogatási kérelemmel kapcsolatban továbbra is csak egy kifizetési kérelmet lehet benyújtani. Ennek értelmében tehát abban az esetben, ha a támogatási kérelemben több gép és berendezés beszerzése szerepel, akkor a gépekkel kizárólag együttesen lehet elszámolni, külön-külön nem.

