Razziát tartott a fogyasztóvédelem: bőven találtak szabálytalanságot a nógrádi üzletekben

Ahogy a portál írja, április elején térhettek vissza a vásárlók az élelmiszerboltok, a drogériák és a patikák mellett a más jellegű üzletekbe is a veszélyhelyzeti intézkedések lépcsőzetes feloldása után. A kereskedelmi egységekben a négyzetméter-arányos létszámkorlátozást még mindenütt be kell tartani, de a vásárlótér és a bevásárlókocsik fertőtlenítése, valamint a kézfertőtlenítő biztosítása is kötelező. A boltokban a szájmaszk használata továbbra sem elhagyható.

Április közepe óta 72 alkalommal végeztünk ellenőrzést a fenti szabályok betartását figyelve a Nógrád megyei kereskedelmi egységeknél

- közölte dr. Lászlók Anett, a Nógrád Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályvezetője.

A vállalkozások igyekeznek gondoskodni arról, hogy a bejáratnál jelezzék a bent tartózkodók maximális létszámát, de kézfertőtlenítők meglétére is odafigyelnek

- tette hozzá.

Egyes boltokban maszkot is biztosítanak azoknak a vásárlóknak, akiknél az nincs kéznél. A nagyobb üzletekben folyamatosan számolják a vevők létszámát, de több helyen jellemző az is, hogy csak annyi kosarat helyeznek ki, amennyien egyszerre bent tartózkodhatnak. A vizsgált üzletek mintegy 60 százalékában tártunk fel szabálytalanságot. A jellemző szabályszegést a kézfertőtlenítő hiánya jelentette, valamint az is gondot okozott, hogy nem figyelmeztették a boltok bejárata előtt várakozókat a legalább másfél méteres távolság betartására. A vállalkozások azonban együttműködtek a hatósággal és a hiányosságokat minden esetben a helyszínen orvosolták

– fogalmazott dr. Lászlók Anett.

Kiemelte azt is, a tapasztalatok szerint az üzletekben kifejezetten figyelnek az alapos fertőtlenítésre az árusítófelületeken és terminálokon: gyakori a tisztítószeres felmosás, és rendszeres a kosarak fertőtlenítése is.

