Veszélyes fegyver a pénz: a járvány után erre fog "szavazni" a legtöbb vásárló

Pénzcentrum: Korábbi interjúnkban azt a kérdést jártuk körül, hogy miként lehet befolyással egy vásárló tudatosan arra, milyen világban szeretne élni, azzal, hogy megválasztja, mire és hol költi a pénzét. Akkor azt mondtad, a vásárlások töredéke tartozik a tudatos vásárlási döntések közé. Azóta viszont a koronavírus járvány hatására sokat változott a vásárláshoz való hozzáállás. Ebben a kérdésben is történt változás? Milyen téren jelenik ez meg leginkább?

Vas Dóra: Emlékszel arra, hogy bő egy éve mi lett hiánycikk hirtelen? Az élesztőt és a fertőtlenítőszereket követően az ózongenerátorok és kenyérsütőgépek, mára pedig a kerékpár és a félvezetők váltak hiánycikké. Számos háztartásban kezdtek tartalékolni olyan élelmiszereket, tisztítószereket, kozmetikumokat, melyeket korábban nem. Karanténpékek és balkonkertészek lettünk, belaktuk a teraszokat. A világjárvány drasztikus és rendkívül gyors változásokat hozott, és ezeknek a változásoknak még nincs vége, ahogy a világjárványnak sem.

Karanténkutatás címen 2020 májusában felmérte a Nébih a hazai élelmiszerfogyasztási szokások változását, és 10 hónnappal később már meghirdették a második adatfelvételt. A változásokat jól mutatja az is, hogy az IKEA katalógus 2021-ben már csak digitálisan jelent meg a vásárlók megváltozott tájékozódási és médiafogyasztási preferenciáira hivatkozva. A turizmus és rendezvényipar mellett leggyorsabban talán a fast fashion világát rázta meg a pandémia. A Reuters híre szerint 2021 tavaszán végre elkezdtek merevített melltartókat vásárolni, amiből a divatszakértők arra következtetnek, hogy ismét többet mozdulnak ki otthonról a hölgyek.

Pénz = szavazat ?

Anna Lappé, élelmiszeripar szakértőtől, a fenntartható élelmiszerek védnökétől származik a gondolat: minden alkalommal, amikor pénzt költesz, egy olyan világra szavazol vele, amilyenben élni akarsz. (“Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want.") A vásárló felelőssége sokkal nagyobb eszerint annál, minthogy jó minőséget vesz-e, jó árban. Azzal, hogy pénzt költ egy jobb vagy rosszabb jövőt épít magának - és másoknak is.