Hoppá: ezek a legkapósabb traktormárkák most a magyar gazdák körében

2021 májusában az öt legnépszerűbb traktormárka Magyarországon a John Deere, a Claas, a Fendt, a Solis és a New Holland voltak - derül ki a carinfo.hu adataiból. John Deere-ből 43-at adtak el májusban, ami 27-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, míg Claas-ból 41 darab, 8-cal több talált gazdára. Fendt-ből 17-tel többet, 26 darabot vásároltak most a gazdák, Solis-ból 21-et, 17 darabbal többet, New Holland-ból pedig 17-et, 1-gyel kevesebb traktort értékesítettek most májusban, mint 2020-ban. Érdekesség, hogy a nyolcadik helyen található JCB-ből 2021 ötödik hónapjában 13 darab, 11-gyel több talált most gazdára.

2021 májusában összesen 277 traktor talált gazdára Magyarországon, ami az egy évvel korábbi mennyiséghez képest 4,2 százalékkal kevesebbet jelent, 2020 májusában ugyanis 289 traktor kelt el.

