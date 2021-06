Egekben a bio élelmiszerek ára: úri hóbort vagy valóban megéri költeni rá?

Bár egyre többen kezdenek el nyitni a fenntartható, egészséges termékek felé, továbbra is kérdőjeleket vetnek fel a bio termékek. Az tény, hogy nagy trendje lett, de azt mindenképpen fontos tisztázni, hogy jó pár tulajdonságban eltér a hagyományos élelmiszerektől. Még mielőtt bármibe is belekezdenénk, tisztázzunk néhány alapvető dolgot:

Mitől bio a bioélelmiszer?

A bio-, vagy más néven organikus élelmiszerek gyártása a fenntartható mezőgazdaság elvére épül, és akkor kaphatják meg a „bio” jelzőt, ha közel 100 százalékban ökológiai gazdálkodásból származnak. Ez azt jelenti, hogy nem használnak műtrágyát, sem pedig toxikus és szintetikus anyagokat a termesztés és gondozás során. Ugyanez vonatkozik a permetezésre is, hiszen csak olyan anyagokkal védhetik a növényeket, amik vízzel lemoshatóak, és nem szívódnak fel. Emellett az is nagyon fontos, hogy nem használható semmilyen génmanipulált szervezet és mag sem. Továbbá az is lényeges, hogy a használt föld 3 éve vegyszermentes állapotban legyen. Csak azokat a termékeket lehet ökocímkével ellátni, amelyek 95%-ban organikus anyagokból készülnek.

Azt is érdemes kiemelni, hogy a gazdáknak minden évben meg kell küzdeniük a gyomokkal és a kártevőkkel egyaránt. Ezért az ökológiai gazdálkodók is használhatnak növényvédő szereket, de ezek csak természetes eredetű növényekből, állatokból, mikroorganizmusokból, vagy ásványi anyagokból készített növényvédő szerek lehetnek, például illóolajok és növényi kivonatok.

Miért drágábbak a sima élelmiszerektől?

A bioélelmiszerek egyik legfőbb jellemzője, hogy kisebb mennyiségben állíthatóak elő, mint a vegyszerekkel kezelt társaik, és sokak szerint egészségesebbek, illetve magasabb minőségűek is – ez az, amiért többet kell értük fizetni. Mindezek mellett az áruházakban, sőt, még a szállítás során is minden esetben el kell őket különíteni. Egy 2019-es francia felmérésből kiderült, hogy a nyolc bio gyümölcsből és nyolc bio zöldségből álló kosár átlagosan kétszer olyan drága, mint egy nem bio termékből készült kosár.

Valóban megéri biotermékeket fogyasztani?

A szakértők véleménye többnyire különbözik ebben a témában. Egyértelmű bizonyíték nincsen arra, hogy a bioélelmiszerek kedvezőbb hatással lennének az egészségre a hagyományos társaiknál, az viszont igaz, hogy úgynevezett bio életmódot folytatók sokkal egészségesebben táplálkoznak: például több zöldséget, gyümölcsöt, magvakat és teljes kiőrlésű gabonát fogyasztanak, mint a sima élelmiszerek fogyasztói. Ám van, aki úgy tartja, hogy már pedig az organikus tápanyagok fogyasztása egyértelműen pozitív, hiszen jelentős különbséget lehet kimutatni a bioélelmiszereket, illetve a hagyományos termékeket fogyasztó állatok hormon- és immunrendszere között. Ám van, amiben nagy az egyetértés: a biogazdaságok kevésbé szennyezik a környezetet, mint a hagyományosak. Ezentúl felmerülhet a kérdés, hogy:

Milyen hatással vannak az emberi szervezetre?

Nem tisztázott még teljesen, de a legtöbben egyetértenek azzal, hogy a biotermékeket fogyasztók alapvetően egészséges életmódot folytatnak. Ha „bio” jelzésű termékeket vásárolunk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy teljes mértékben vegyszermentesek, nyomon követhető és környezetkímélő módon állították elő azokat. Az állati termékek esetén garantált az állatok kímélő kezelése, illetve a húsipari termékek hormon-, és gyógyszermentessége is. A növénytermesztés esetében pedig nem alkalmaznak génmódosított vetőmagokat, nem használnak különböző toxikus rágcsáló és gyomirtó szereket, műtrágyát - ezeket a problémákat kizárólag természetes vagy mechanikus ellenszerekkel küzdik le a gazdálkodók.

Címlapkép: Getty Images