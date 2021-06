Ingyenmilliókat kaphatunk e-autóra: hétfőtől lehet ismét pályázni

Hétfőtől lehet majd ismét pályázni elektromos autó vásárlására. A korábban közzétett felhívásból kiderült, hogy 12 millió forintos értékhatárig az állam 2,5 millió forint támogatást (maximum a vételár felét) ad az autókra, a 12 millió és 15 millió forint közötti elektromos személyautókat vásárlók pedig 1,5 milliós állami hozzájárulást igényelhetnek.

Legutóbb gyakorlatilag órák alatt kimerült a támogatási keret, és Gablini Gábor szerint 14-én is hasonló roham várható a megnyíló, egymilliárd forintos keretösszegre:

Pillanatok alatt kimerült a támogatás összege, hivatalosan másfél nap alatt igényelték meg az ügyfelek. A kérdés csak az, hogy ha kiderül, hogy megint pillanatok alatt elkapkodják a vásárlók, akkor lesz-e lehetőség arra, hogy újabb keret felszabadításra kerüljön. Ugyanis az előzetes információink szerint hatalmas az érdeklődés: összességében akár 10 ezer érdeklődő is lehet a mostani támogatás iránt a magánszemélyek, taxisok, cégek körében

- mondta a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke a Pénzcentrumnak.

Hozzátette, egyetértenek azzal is, hogy most különválasztották a cégek és a magánszemélyek pályázatát. És egy másik jelentős változásra is felhívta a figyelmet, amellyel szintén jól járhatnak az igénylők. Ugyanis tavaly sokan lemaradtak a támogatásról, mivel a keret kimerülése után többletbefogadás nem volt, sok érvényesen pályázó viszont végül nem vásárolt.

