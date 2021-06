A Mekiben vagy Burger Kingben magasabb a fizetés? Ennyiért robotolnak a gyorséttermekben

A járványt megelőző két évben a két nagy hazai gyorsétteremlánc bevételei 17-24 százalékos növekedést mutattak és folyamatos volt a munkaerőfelvétel is. A járvány következtében elrendelt korlátozások azonban a McDonald's és a Burger King éttermeit is sújtották. Az elviteles étellel, drive in szolgáltatással, házhozszállítással el tudták érni, hogy ne legyen akkora a deficit - a sajtburger nagyon fogyott a pandémia alatt is -, viszont a bevétel és adózott eredmény 2020-ban így is erőteljes csökkenést mutat - írja a Pénzcentrum.

Az Igazságügyi Minisztérium céginformációs szolgálatának nyilvános adatai szerint a McDonald's hazai éttermeit üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. tavalyi évi nettó árbevétele 37,41 milliárd forint volt, míg 2019-ben a 41,04 milliárd forintot is elérte. Ez 8,85 százalékos visszaesés - viszont még mindig nem akkora, mint az adózott eredményben történő zuhanás. Mintegy a 2019-es évi eredmény harmadával kevesebb jutott a járvány évére, 3 milliárd 668 millió 590 ezer forint.

A Burger King éttermeket üzemeltető Fusion Befektetési Zrt. nettó árbevétele 2020-ban nagyjából a fele volt a Mekiének, 18,65 milliárd forint. A 2019-es évhez képest ez 8,6 százalékos visszaesést jelent, hasonlóan a riválishoz. Adózott eredményben viszont nem volt akkora a visszaesés, mint a Meki esetében, mert amíg 2019-ben 1,55 milliárd, addig 2020-ban 1,32 milliárd forinttal zárták az évet.

Járvány ide vagy oda: nyílnak az új éttermek

A Burger King első magyarországi éttermét 1991-ben nyitotta Budapesten, az Oktogonon - ez egyébként 2015-ig a világ második legnagyobb alapterületű Burger Kingje volt. Magyarországon jelenleg összesen 44 étterem található, melyeknek kizárólagos üzemeltetője a Fusion Befektetési Zrt., kivéve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található éttermet. Múlt évben nagy port kavart, hogy a Nyugati téri aluljáróban végleg megszűnt a burgerkirály, viszont 2021-ben három új hely is nyílhat a tervek szerint: Sopronban, Siófokon és Szolnokon.

A McDonald’s legelső étterme 1988-ban nyílt meg Budapest belvárosában és az 50. hazai Meki átadására már 1996-ban sor került, a 100. étterem pedig Győrben, 2009. augusztus 28-án nyílt meg. Viszont jelenleg a Progress Étteremhálózat Kft. 93 éttermet üzemeltet Magyarországon, melyek közül 41 a fővárosban található - a legutolsó Békéscsabán nyitott tavaly év végén.

