Horror áron mérik az epret a boltokban: mutatjuk, hol veheted meg fillérekért

Idén a hidegebb tavaszi időjárás és az esőzések miatt a megszokotthoz képest két héttel később érett a szabadföldi szamóca. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint a magyar eper június elejétől jelent meg folyamatosan nagyobb mennyiségben a piacokon, üzletekben.

Jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy három fázisban érkezik a magyar szamóca a kereskedelmi forgalomba: április második harmadától a fűtött fóliasátras termés kerül a piacokra, üzletekbe, majd utána május elejétől a fóliás hideghajtatott, és – május közepe helyett – idén június elejétől nagy mennyiségben a szabadföldi szamóca. A hazai termés júliusig kitart.

A magyar szamóca – amit a köznyelvben epernek hívnak – ízében, állagában nagyságrendekkel jobb a külföldről, több ezer kilométerről behozottnál, hiszen frissen kerül a fogyasztókhoz. A friss magyar szamóca könnyen megkülönböztethető az importált, még koraéretten leszedett és több ezer kilométerről ideérkező gyümölcstől. Például a magyar áru állagra nem olyan kemény, és a csészelevelei frissebbek, nem beszélve a nagyságrendekkel jobb ízéről. A hazai fajták szájéretten szedhetőek, mivel jóval rövidebb idő alatt eljut az áru a fogyasztóhoz, mely különbség ízben is megmutatkozik.

A magyarországi üzemi szamóca-termőterület – a 2020-as SAPS-adatok szerint – mintegy 550 hektár, évente, az időjárási viszonyok függvényében átlagosan 8-10 ezer tonna áru terem. A termőterület 20-20 százaléka Bács-Kiskun és Pest megyében található, mellettük még Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Somogy megyében van nagyobb termőterület. Az országban lévő termőfelület hozzávetőlegesen fele fóliatakarásos, sátras hajtatás.

Horror árak a boltokban

A nagyon hideg, esős április után a május is hasonlóan telt, így a termés kéthetes csúszásban volt, ráadásul viszonylag fényszegény időszak áll a gyümölcstermesztők mögött. Így nem csoda, hogy harminc százalékkal drágább a hazai eper, mint az elmúlt években. Ahogy arról beszámoltunk, a drágulás ráadásul tartós maradhat, így a szállítási költségek ellenére fele annyit kérnek a külföldi eperért, mint a magyarért.

Hol érdemes vásárolni?

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Ár Információs Rendszerének adatai szerint a budapesti fogyasztói piacokon 1480-1280 Ft/kg áron vehetünk magyar epret, a budapesti nagybani piacokon pedig 1000 Ft/kg áron. Ezzel szemben a vidéki gazdák olcsóbban kínálják termékeiket, hiszen az PÁIR adatai szerint a vidéki fogyasztói piacokon 900-1400 Ft/kg áron kapható, a vidéki nagybani piacokon pedig 1000-1300 Ft/kg áron vehetünk epret.

Ami jó hír még a vidéki vásárlóknak, hogy már országszerte elindultak az egyre népszerűbb „Szedd magad!” akciók is. Most annak is utána jártunk, hol szedhetjük tele kosarainkat eperrel.

Fontos megjegyezni, a szezonnak lassan vége, de még a hétvégén elcsíphetünk néhány gazdaságot, ahol bevásárolhatunk. Éppen ezért a teljesség igénye nélkül mutatunk néhány lehetőséget, hogy körülbelül milyen árakra lehet számítani egy ilyen akciók során. A Szedd magad akcióban résztvevő összes gazdaság listája ide kattintva elérhető.

Békéscsaba

Békéscsabai külterületén hirdetnek Szedd magad eperszedési lehetőséget! Gyönyörű, mézédes szamóca, Clarry és Jolly fajtájú. Pultról is van lehetőség vásárolni, mindig van frissen szedett gyümölcs is. Csomagolóeszközt, kosarat a szedéshez magunknak kell vinni. Előzetes bejelentkezés a szedésre kötelező telefonon keresztül! Árak tekintetében 1200 Ft/kg-ra lehet számítani. Elérhetőségek az akció oldalán ide kattintva elérhetők.

Fertőszentmiklós

A hirdetés szerint Fertőszentmiklós és Röjtökmuzsaj között, közvetlenül az út mellett található a föld, hová lehet menni szüretelni. A hirdetés szerint minden évben, május 25-től szeptember 05-ig szedhetőek különböző gyümölcs fajták. Elsőként a mézédes szamóca szedd magad kezdődik, ezt a gyümölcsöt június végéig lehet megtalálni. Július 10-től kezdődik az őszibarack szedd magad, amellyel egy időben sárgabarackot is lehet vásárolni. Előzetes bejelentkezés a szedésre erősen ajánlott, telefonszám a megadott hirdetésben elérhető. Árak tekintetében 1000 Ft/kg áron vásárolhatunk. Nagyvenyim

Szedd Magad Eper akciót hirdetett a Venyim Gyümölcs Kft is, részletekért telefonon érdemes érdeklődni, illetve a szedéssel kapcsolatban is ajánlott telefonálni. Az utolsó nagy rohamra 1000-1400 Ft/kg árra kell számítani.

Tiszteljük a gazdákat és a területet, növényeket is!

Ha a hétvégén még epergyűjtésre adjuk a fejünket, van néhány dolog, amire érdemes figyelni. Az első az, hogy érkezzünk korán, mivel délután már nem biztos, hogy marad számunkra valami. Így tehát, aki korán kel, epret lel!

Továbbá érdemes mindig arra készülni, hogy nem lesz mibe szedni a terményt, így vigyünk magunkkal szedődobozt, kosarat, és a nagy melegre való tekintettel valamennyi innivalót is! Fontos az is, hogy szedés közben ne rongáljuk a termést, ami lehullott ne tapossuk össze és csak az érett szemeket tegyük korsárba.

Ez csupán néhány apróság, de a gazdáknak sokat jelent. Ha vigyázunk a terményre, növényekre, akkor jövőre is van rá esély, hogy visszatérhetünk a meglátogatott gazdaságba, földterületre.

Címlapkép: Getty Images