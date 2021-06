Mennyire elégedettek a magyar vásárlók? Ez lehet az Aldi, Lidl, Tesco csodafegyvere

A Pénzcentrum is kiemelten foglalkozott azzal, hogyan hat majd a boltok ellen indított háború a dolgozókra, illetve a vásárlókra. Kisebb szavazásokon meg is kérdeztük olvasóink véleményét arról, hogy fontos-e számukra, hogy a bolt ahol vásárolnak, milyen tulajdonban van, illetve hogy vásárláskor fontos-e nekik, hogy magyar termékeket vegyenek. Kiderült, hogy a magyar vásárlóknak valóban egyre fontosabb, hogy hazai termékek közül választhassanak, nemcsak azért, mert pl. frissebb az a gyümölcs, amit a szomszéd megyéből hoznak, mint amit több ezer kilométerről, hanem a fenntarthatóság is fontos szempont lett. Az viszont úgy tűnik már kevésbé fontos a magyar vásárlóknak, hogy az üzlet is magyar kézben legyen, ahol költenek - írja a Pénzcentrum.

Időközben egy Nébih-kutatás is napvilágot látott, mely szerint csökkent a magyar termékek aránya a diszkontok, hipermarketek polcain. Lapunk ezért a hazai boltláncokat is megkérdezte arról, hogy ők hogyan látják a helyzetet. Kiderült, hogy a boltok polcain nagy arányban fordulnak elő magyar termékek, és a cégek stratégiájának egytől egyig része, hogy növeljék a magyar beszállítók arányát, fenntarthatóbban működjenek, és szélesítsék a magyar termékek kínálatát.

A vásárlók szempontjait előtérbe helyezve készült interjúnk is a témában: Dr. Kozák Tamás, a Magyar Közgazdasági Társaság Kereskedelmi Szakosztályának elnöke, a BGE Kereskedelem Tanszékének vezetője segítségével arra kerestük a választ: valóban minden esetben támogatja-e a gazdaságot, ha helyi termékeket veszünk, fenntarthatóbb-e a kistermelő, mint a nagyvállalat, vagy számít-e bármit, milyen tulajdoni hátterű a kedvenc boltunk. Vas Dóra, a Magyar PR Szövetség (MPRSZ) etikai bizottságának elnöke pedig arról beszélt lapunknak korábban, hogy a tudatos vásárlói döntések miként befolyásolhatják a világban körülöttünk zajló folamatokat lokális és globális szinten.

A Pénzcentrum a boltláncok, és szakértők megkérdezésén túl kíváncsi volt az olvasók meglátásaira is. Mit gondolnak a magyar termékek körüli vitáról, fenntarthatóságról, minőségről, a boltok stratégiájáról, lokálpatriotizmusról és még sok kérdésről. Az alábbiakban a kutatás főbb eredményeit közöljük, amelyeket még egy-egy témára fókuszálva részletesebben is ki fogunk elemezni a következő hetekben.

A legfontosabb szempont

Úgy tűnik, a magyar vásárlók számára már nem az ár a legfontosabb szempont az élelmiszer-vásárlás során. A válaszadóink 94,5 százalékának inkább vagy nagyon fontos a minőség és íz, míg az ár 77,5 százalékuk számára nem közömbös. Ezeket a szempontokat a fenntarthatóság, környezettudatosság követi (62,4%), utána pedig az egészségre gyakorolt jótékony hatást (58,6%) tartották inkább vagy nagyon is fontosnak. Csak ezek után következik a származási hely - tehát például az, hogy magyar-e a termék -, 52,5 százalékkal.

Címlapkép: Getty Images