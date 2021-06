Nem fogod elhinni: lakásárakban mi vagyunk a legjobbak az F csoportban a futball EB-n

Magyarország, Franciaország, Németország és Portugália esetében is más-más tendenciát figyelhettünk meg az ingatlanárak alakulásában, gazdasági világválság hatására. Míg hazánkban és a franciáknál 2009-re esett mélypontra a lakások értéke, addig a németeknél a legalacsonyabb szintet 2007-ben, a portugáloknál pedig 2012-ben érte el. A legutóbbi kontinensviadal óta eltelt 5 esztendőben azonban minden országban jelentősen emelkedtek az ingatlanpiaci árak. Az Eurostat adataiból egyértelműen látszik, hogy a legdinamikusabb fejlődés a magyar piacon zajlott. Évről évre kétszámjegyű növekedés volt tapasztalható, egészen 2020-ig, amikor is a koronavírus és annak gazdasági hatásai visszafogták a vásárlási kedvet. A változás mértéke még így is pozitív irányú volt, csak 4,4%-ra csökkent a 2019-es adatokhoz viszonyítva.

Habár a magyar ingatlanpiac exponenciálisan fejlődött, még mindig elmondható, hogy az egy négyzetméterre kalkulált ár nálunk a legalacsonyabb

– árulta el Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A legdrágább továbbra is Franciaország, annak ellenére is, hogy az árindex nagyon kicsi változásokat mutat 2015 óta, közel ötször nagyobb befektetést igényelhet egy lakásvásárlás, mint idehaza. Franciaországban egy belvárosi lakóingatlan átlagára – átszámítva – közel 5 millió Ft/m2, addig ez az érték Budapesten 1 millió forint körül mozog a szigorúan vett belvárosban. Egy átlagos, 50 m2 nagyságú párizsi ingatlanért így több mint 245 millió forintot kellene fizetni, míg Magyarországon a fővárosi átlagárak 50-55 millió forint körül mozognak a városközpontban.

EB-s csoporttársaink közül azonban nemcsak a franciáknál, hanem másik két ellenfelünknél is jóval magasabb az ingatlanok értéke. Míg Portugáliában másfélszeresét kérik el a hazai, egy négyzetméterre jutó átlagárnak, addig Németországban már több mint kétszeres szorzóval kell számolni.

Lakóingatlanok átlagos ára

Ország Átlagár/m2 (Ft) Átlagár/50m2 (Ft)

Franciaország: 4 901 377Ft; 245 068 862 Ft

Magyarország: 1 041 246 Ft; 52 062 279 Ft

Németország: 2 195 922 Ft; 109 796 098 Ft

Portugália: 1 630 286 Ft, 81 514 292 Ft

Ha az ingatlanárakat vennénk alapul, akkor az Európa Bajnokság F csoportját Franciaország nyerné, mögötte pedig Németország, Portugália és végül Magyarország sorakozna fel. Vajon a végső sorrend ugyanaz lesz, mint az ingatlanárak listája? Hamarosan kiderül!

Címlapkép: Getty Images