Eladnád a házad, lakásod? Ezek a felújítások megnövelik az ingatlanod értékét

Az ingatlan értékének növelése elsősorban pénztárca kérdése, de már kis befektetéssel is növelhetjük értékét. Arról, hogy melyek ezek, Balogh László, az Ingatlan.com szakértője számolt be a HelloVidének. Mint mondja, amikor valaki új otthonba költözik vagy a meglévő otthonát szeretné újabbá, újszerűbbé varázsolni, akkor a belső felületek felújításával lehet a legnagyobb hatást elérni.

Egy tisztasági festés egybekötve új falszínek kiválasztásával az egész ingatlan atmoszféráját képes megváltoztatni, és ennek költsége néhány tízezer forinttól néhány százezer forintig terjed csak. A burkolatok cseréje már húzósabb költségtétel lehet egy felújítás során: a melegburkolatok azonban a legtöbb esetben olcsóbban cserélhetők mint a hidegburkolatok, amikkel leginkább a konyhában vagy fürdőszobában találkozunk. A konyha- vagy fürdőszobafelújtás szintén nagyon látványos változást hozhat az ingatlanban, sok esetben itt már szaniterek vagy csatorna cseréje/átalakítása is megtörténik, ezért mindent egybevéve a konyha és a fürdőszoba felújítása jelenti mindig a legnagyobb költségtételt egy ingatlan újjávarázsolása során. Ha mindkettőt töviről hegyire felújítjuk, akkor milliós költségekkel érdemes számolni

- mondja a szakember.

Az egy másik kérdés, hogy melyik helység felújítása mennyiben növeli az ingatlan értékét, illetve milyen értéket növel elsősorban. A felújítás során érdekes módon nem a designt, hanem a funkcionalitást érdemes az első helyre tenni, mivel hiába lehet valami csodaszép, ha nem praktikus. Ebből adódóan egy funkcionalitást is javító lakásfelújítás az ingatlan használati értékét mindenképp növeli, ami a legtöbb esetben az ingatlan árában is jelentkezhet, ha ez kívülről is szép és tetszetős. Viszont ha a funkcionalitáson nem változtatunk csak új designelemeket vetünk be a felújítás során, akkor kétesélyes az árban jelentkező megtérülés: egyáltalán nem biztos, hogy a legfizetőképesebb potenciális vásárlóink nagy része vevő lesz a mi ízlésünkre. Ez pedig akár ráfizetésessé is teheti a lakásfelújításunkat

- magyarázza Balogh László, aki arról is beszélt, melyek a legnépszerűbb felújítási formák.

Ahogy a szakember mondja, a tisztasági festés a leggyakoribb és legnépszerűbb felújítási forma, ezt követik a burkolatok cseréi, illetve a nyílászárók cseréje. A nyílászárók cseréje viszonylag egyszerű felújítási tétel, és sokat növelhet az ingatlan eladási árán, hiszen a lakás vagy ház energiatakarékosságához nagyon sokat tesz hozzá.

Ha valaki ennél is messzebbre merészkedik akkor a vezetékek cseréje is szóba jöhet, de ez már sok esetben a falak vésésével jár együtt. Szintén csak a bevállalós lakásfelújítók mennek el a falig és annál is tovább: a régebbi lakások ma már kedvezőtlen elrendezésén lehet egy-egy fal eltávolításával vagy áthelyezésével javítani. Ehhez azonban mindenképp érdemes statikus véleményét kikérni még akkor is, ha ez a felújítástípus nem engedélyköteles

- mondta a szakember.

Természetesen arról is kérdeztük, hogy az ingatlan eladás során a befektetett összeg hányszorosa képes megtérülni. Balogh László szerint két dolog eredményezhet megtérülést egy-egy lakásfelújítás során:

A felújítás során nyert új funkciók (pl. egy újabb szoba kialakítása, a tetőtér beépítése vagy az ingatlan gépészeti energetikai korszerűsítése), illetve a kényelmi előny. Kényelmi előny alatt értjük, hogy az új tulajdonosnak már nem kell a felújítás időbeli és pénzbeli költségeivel bajlódni, mert ezt a korábbi tulajdonos már elvégezte. Ennek komoly értéke lehet, mivel az idő is pénz és a felhasznált építő- és alapanyagok is egyre költségesebbek. Összességében elsősorban kényelmi előnyt jelentő felújítási elemekkel (tisztasági festés, új burkolatok, stb.) 1-2 millió forinttal tudjuk egy átlagos ingatlan értékét feljebb tornászni, míg az ingatlanban kialakított új funkciók értéke 3-4 millió forinttól kezdve a csillagos égig terjedhet. Mindenképp fontos azonban egy költségvetést betervezni a felújítások előtt, mert ha a kiadások meghaladják a potenciális bevétel összegét, akkor érdemes a felújítást a következő tulajdonosra hagynunk. Ráadásul a költségvetés tervezése során akkor járunk a tapasztalatok alapján a legpontosabban, ha a tervezett kiadásokat az előzetes összesítés után megszorozzuk kettővel

- vázolta Balogh László.

Mire számíthatnak a felújítók?

Horváth András, a Takarékbank vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy áprilisban is folytatódott a volatilitás az építőipari termelésben, az iparág teljesítménye egyelőre oldalazásra kezd hasonlítani, jelentős havi kilengésekkel.

Az építőiparnak a nemzetközi ellátási láncok sérülése és az erős kereslet miatt a következő hónapoktól szembe kell néznie az alapanyagellátási és áremelkedési problémákkal anélkül, hogy a kivitelezési árak elszállnának. Az iparági konjunktúrát alapvetően megerősíteni látszik az erős kereslet, amiben szerepe van az államilag támogatott lakásfelújításnak, illetve a szerződésállományok alapján ismét élénkülni látszó, anticiklikus állami megrendeléseknek. Eközben a lakáshitel-kihelyezések továbbra is töretlenül emelkednek, elsősorban a külföldi befektetői kereslet csökkent, mind a lakó, mind az üzleti ingatlanok terén

- mondta az elemző.

Az iparág kilátásai összességében kedvezőbbek, mint a tavalyi év közepén a karantén bevezetését követően. Egy friss felmérés szerint a vállalkozások 78 százaléka már munkaerőhiánnyal szembesül a megrendelések teljesítéséhez

- hívta fel a figyelmet Horváth András.

Az építőiparra gyakorolt hatásokat és ágazati változásokat folyamatosan nyomon követi az ÉVOSZ. Koji László elnökúr a lakásfelújítási programmal kapcsolatban a HelloVidéknek korábban elmondta, hogy az ÉVOSZ becslései szerint március végén, április elején a lakásfelújítással foglalkozó cégeknek kb. 10 %-kal nagyobb a rendelésállománya múlt év február végéhez mérten. A lakásfelújítási program iránti érdeklődés egész évben ki fog tartani és erősödni fog.

Viszont kiemelte azt is, hogy az építőanyag árak nem a felújítási program miatt emelkednek, hanem az építőipari alapanyagokat gyártó cégek által előállított termékekhez szükséges alapanyagok világpiaci ára emelkedett meg.

Felújítás előtt tervezni kell!

Mindegy, hogy az otthonfelújítási támogatás miatt, vagy értékesítési cél miatt újítjuk fel ingatlanunkat, érdemes azzal számolni, hogy a szakemberek be vannak táblázva. A Mapei Kft. országos felméréséből kiderül, hogy nagyjából négy és fél hónap telik el egy szakemberrel való kapcsolatfelvétel és a munka tényleges megkezdése között egy lakásfelújításnál. Ez két héttel több, mint 2020 júliusában volt.

Ahogy korábban arról beszámoltunk, átlagosan 133 napot kell várni szakemberre, még ha megyénként eltérő is a kép. A legrövidebb várakozási idővel Komárom-Esztergom megyében számolhatnak (110 nap), legsúlyosabbnak pedig Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád megyében tűnik a szakemberhiány, itt 150, illetve 149 nap az átlagos várakozási idő. Jász-Nagykun-Szolnok megyében átlagban 128 nap telik el a munkák megkezdéséig.

Címlapkép: Getty Images