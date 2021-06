Brutális árak, rengeteg várakozás: ez vár arra, aki még idén kifestetné lakását?

Ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt, idén januártól jelentős lakásfelújítási támogatással bővült az otthonteremtési program Magyarországon. Ennek lényege dióhéjban az, hogy 50% önerő megléte esetén - akár 3 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást is elérhetnek a jogosultak.

A legfrissebb országos kutatások pedig azt mutatják, igény bizony lenne az ingyenpénzre:

a legfrissebb adatok szerint a támogatás felvételéről 440 ezer család gondolkodik, és

a két legnépszerűbb cél a fürdőszoba, illetve a belső tér felújítása (ez utóbbi a belső fali, padló-, álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását jelenti).

Brutális drágulás az építőiparban

Az tehát jól látszik, hogy az elérhető támogatások mértéke jócskán megmozgatta a lakosság fantáziáját, a fekete leves azonban könnyen lehet, hogy csak azután jön, ha az ember elkezdi szervezni a felújításokat. Az ugyanis már most lehet tudni, hogy az év eleji érdeklődés nagyon hamar megmutatkozott a piacon, január óta ugyani szinte tombol a felújítási láz.

Ennek is betudható, hogy az év elején 5-7 százalékos áremeléssel lehetett találkozni, de évközben akár kétszámjegyű áremelkedés is elképzelhető.

Nem véletlen, hogy a közelmúltban Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke úgy nyilatkozott, hogy az ÉVOSZ becslései szerint március végén, április elején a lakásfelújítással foglalkozó cégeknek kb. 10 százalékkal nagyobb a rendelésállománya múlt év február végéhez mérten. A lakásfelújítási program iránti érdeklődés egész évben ki fog tartani és erősödni fog. Ennek fejében, aki most kezdene felújításba, annak a drágulás mellett számolni kell azzal is, hogy hosszabb időt kell várni a szakemberekre.

Nem segít az sem, hogy az OPTEN elemzése szerint áprilisban 145 vállalkozás ellen indult felszámolás a szektorban, ami az elmúlt 6 év legmagasabb felszámolási értéke. A trend ráadásul hónapról hónapra növekszik. Fennáll a veszélye ezért, hogy szakihiányba is egyre mélyebben sodródik majd az ágazat. Ezen felül pedig az is biztos, hogy átlagban is 7 százalék körüli éves infláció mérhető az ágazatban, egyszóval idén biztosan minden drágulni fog.

Mi a helyzet a szobafestéssel?

A lakásfelújítási lázat, illetve az egész ágazatot sújtó nehézségek kapcsán a Pénzcentrum kíváncsi volt, hogy az egyik slágerfelújításnak számító beltéri szobafestésre, mázolásra, tapétázásra miként hatott 2021 viszontagságos első fél éve; mire számíthat ma egy átlagos magyar, aki egy felújítás keretébe újrafestetné a lakását, házát.

Először is fontos tisztázni, hogy a szobafestő piac kicsit interdiszciplináris, sokan kiviteleznek homlokzati hőszigetelést és szárazépítési munkákat is (gipszkarton szerelés). Éppen ezért az ágazatra zuhanó drágulások mértéke sem egységes.

A hagyományos festékek esetében csak a megszokott éves áremelkedés jellemző (egyelőre) de a homlokzati hőszigeteléshez kapcsolódó polisztirol vagy xps táblák , a befejező vékonyvakolatok nagyobb mértékben drágultak. A polisztirol lemezek mostanra több lépcsőben 20-30% is emelkedtek és további drágulás van kilátásban. A bejáratott festékboltban se tudnak több információval szolgálni, a nagykerek/importőrök csak jelzik hogy a következő kamion szállítmány +8% árral érkezik. A gipszkartonszerelés anyagaiban a "vashoz" kapcsolódó elemek dárgulása folyamatos, a Rigips körlevelében júliustól a gipsztermékek 5% körül drágulnak , a vázszerkezeti anyagok a levél szerint 0-125% (!!!) között drágulnak

- mondta a Pénzcentrum megkeresésére Kiss Dávid, Szobafestő-mázoló-tapétázó Mester, a Szobafestő-Mázoló-Tapétázó Országos Ipartestületének rendes tagja. A szakember beszélt arról is, hogy ő személy szerint év eleje óta 3-4 olyan munkán van túl, ami otthonfelújítási támogatással valósult meg, és elmondta azt is, hogy a kollégái is nagy érdeklődésről mesélnek a program kapcsán. Azt viszont már Kiss Dávid szerint nehéz megítélni, hogy az az igénybevevők rászorulóként használják a lehetőséget vagy jómódúként csak kihasználják az "ingyenpénz" lehetőségét.

Személyes véleményem hogy ilyen megrendelőim a támogatás nélkül is fizető képesek lettek volna festési munkákra, de ez lökést adhatott nekik, hogy belevágjanak. A felívelő tendencia még érződik, lecsengésről egyáltalán nem beszélnék

- mondta a szakember. Lapunk a szakemberhiányról is kérdezte a szobafestő kisiparost, aki szerint az építőipari szakmák lényegében mindegyike hiányszakma, kis létszámú és alulmotivált a fiatal utánpótlás (tisztelet a kevés kivételnek).

A gyakorló szakemberek "minősége" pedig nagy szórást mutat.

Ebből pedig egyértelműen következik Kiss Dávid szerint, hogy a valóban jó szakemberekből egyértelműen hiány van ma Magyarországon. Ez pedig hatással van arra is, hogy az embereknek mennyi időt kell várni a szakikra. A szobafestó szerint a megrendelések terén minden vállalkozó kicsit más logikát követ. Az ugyanis, hogy valaki szobafestő vállalkozó, nem jelenti azt, hogy minden ehhez kapcsolódó munkát megcsinál.

A cikk ide kattintva folytatódik.

Címlapkép: Getty Images