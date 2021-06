Több településen vízkorlátozás lépett életbe: ezzel a módszerrel ingyen locsolhatod a kerted

Az aszályos időjárás mindig megnehezíti a gazdák és hobbi kertészek helyzetét. Tavaly is beszámoltunk olyan esetekről, hogy számos vidéki településen vízkorlátozást vezettek be a rendkívüli időjárás miatt. Volt olyan település, ahol locsolási tilalmat rendeltek el, mint például Pécsváradon, Zengővárkonyban, Nagypallon, Martonfán, Szilágyon és Lovászhetényben is.

Az elmúlt napokban a Duna Menti Regionális Vízmű az ivóvizek lakossági és intézményi felhasználásának korlátozására kérte Budakalász és nyolc másik Pilis-dunakanyari település lakóit, miután ellátási gondok jelentkeztek az ivóvíz-szolgáltatásban. A DMRV jelezte, annak ellenére, hogy a vízbázisok és a víztermelő kutak maximális kapacitással működnek, a víztároló medencék vízszintje jelentősen lecsökkent.

A hőség miatt a vízfogyasztás tovább nőtt, ezért kérik a lakosokat, hogy locsolásra, a kerti öntözőrendszerek működtetésére és úszómedencék feltöltésére ne használják a vezetékes ivóvizet és a kánikula idejére kerüljék a nem létfontosságú vízfelhasználást.

Pilisborosjenő önkormányzata is megosztotta határozatát a korlátozásokkal kapcsolatban, mely szerint

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2601 Vác, Kodály Zoltán út 3. sz.) továbbiakban: DMRV igazgatóságának kezdeményezésére a rendkívül magas vízvételezés miatt a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében 2021. 06. 22. napjától visszavonásig I. fokozatú vízkorlátozást rendelek el.

Az I. fokozatú vízkorlátozás időtartama alatt a vízfogyasztók kötelesek a takarékos ivóvíz-felhasználásra, továbbá tilos ivóvízzel a kertek öntözése, locsolása, az úttisztítás, a gépjárművek tömlős

mosása,

mosása, az ivóvíz gazdálkodó szervezetek által permetezésre, öntözésre történő

felhasználása.

felhasználása. az ivóvíz más célú felhasználása különösen kerti medencék feltöltése,tűzcsapokról történő locsolás stb.

Mivel az alapszintű ellátásba nem tartozik bele a locsolás sem, éppen ezért ilyen célra sem lehetett használni a vizet. Ez rettentő nehéz helyzet, hiszen a kertészeknek muszáj öntözni, hogy a termény fejlődjön és ne sínyledje meg az aszályos időt. Aki viszont előrelátó, ilyenkor sem marad hoppon.

Számos gazdaságban, de még kisebb hobbi kertekben is láthatunk már hatalmas tartályokat, dézsákat, hordókat, amiben összegyűjtik az esővizet. Ez nem csak azért fontos, mert az esővíznek számos jótékony hatása van, hanem azért is, mert az ilyen nehéz helyzetekben is biztosít elérhető és használható vízmennyiséget a termények, növények számára. Ebből kiindulva, most annak jártunk utána, hogy miért érdemes esővízzel locsolni, valamint, hogyan tudjuk összegyűjteni azt.

Most pedig érdemes előre készülni, hiszen a közelgő napok esős időjárását akár a hasznunkra is fordíthatjuk! A szakemberek szerint zivatarokra számíthatunk az ország egyes részein.

Az Időkép előrejelzése szerint csütörtökön tetőzik a hőség, 35 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. A napos idő mellett időnként erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és helyenként, főként a estétől egy-egy futó zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé élénk, délután erős, viharos lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet.

Pénteken hidegfront érkezik, napközben elszórtan záporok, zivatarok és a feltámadó északnyugatira, nyugatira forduló szél hozhat némi frissülést a hőségben. A Dunántúlon mérséklődik pár fokot a forróság, keleten viszont még 36-39 fokot mérhetünk.

Szombatra virradóan többfelé várható záporok, zivatarok, akár heves zivatarok kialakulása, majd napközben már kevesebb helyen alakulhat ki csapadék. Élénk, erős lesz az északnyugati szél, a zivatarokat viharos lökések kísérhetik. Mérséklődik a hőség, 26-31 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Vasárnap száraz, napos időre van kilátás helyenként még élénk északnyugati széllel, 27-32 fokos maximumokkal.

Hogyan locsoljunk esővízzel?

Még mielőtt beleugrunk a közepébe, fontos kiemelni, mivel a kertekben különböző növénykultúrák élnek, ezért nem zavarhatjuk le egy füst alatt a locsolást sem. Az, hogy több faj él az udvarunkba, azt eredményezi, hogy mindegyik igényére figyelnünk kell. Éppen ezért nem lehet elsietni az öntözést sem, hiszen a növények vízigénye is változó.

A legjobb időpont a locsolásra a reggel. De csak olyan slaggal érdemes ilyenkor próbálkozni, ami permetezve is tudja szórni az vizet. Ez lehetővé teszi, hogy a lombozat gyorsan megszáradjon, így nem ragadnak rá a gombákat hordozó spórák. Persze nem mindenkinek fér bele a reggeli öntözés, így ha este kerítünk rá sort arra figyeljünk, hogy a víz közvetlenül a gyökérzónába kerüljön. Fontos tudni, hogy éjszaka lassabb a párolgás, több vizet tud felvenni a virág, ráadásul nem is tudnak megperzselődni a levelek - az esőcseppek nagyító hatása miatt. Mire érdemes még figyelni locsoláskor? Erről itt írtunk korábban.

Miért jó gyűjtögetni?

Sokaknak található a kertben kerti csap, így ez adott a kerti locsolás megoldására. Hátránya viszont, hogy egy-egy aszályosabb hét vagy hónap után, igen csak meg tud ugrani a vízfogyasztásunk. Főleg akkor, ha nem csak hobbi kertünk van, hanem nagyobb ágyások, veteményesek vannak a kertben. A kerti locsoláshoz nagy segítséget jelent, ha összegyűjtjük az esővizet. Lefelezhetjük a kerti csap fogyasztását, sőt, ha elég sok tárolónk van, akár helyettesíthetjük is. Mindenesetre a legjobb, amit tehetünk, ha rendszeresen locsoljuk esővízzel a növényeket, hiszen számukra ez a legmegfelelőbb.

Kevesen tudják, de a lakosság számára elérhető víz sókat tartalmaz és olyan kemikáliákat, amelyek nem kedveznek annyira a növényeknek. Ezzel szemben az esővízben olyan ásványi anyagok találhatók, amelyek hozzájárulnak a veteményben nevelt zöldségek, gyümölcsök, virágok fejlődéséhez. Így tehát, ha kihasználjuk az esőzéseket, nem csak sokat spórolhatunk a vízzel, de a veteményünk is sokkal egészségesebb, szebb lehet. Nem beszélve arról, hogy ez is egy környezetbarát megoldás és nem fogyasztunk annyi ivóvizet.

Hogyan kezdjünk hozzá?

Mielőtt rohannánk és beszereznénk a legnagyobb, vízgyűjtésre alkalmas tárolókat, érdemes körbenézni először otthon: legtöbb háztartásban akadnak nem használt hordók, dézsák esetleg tartályok. Ha kezdők vagyunk vagy még sohasem próbáltuk összegyűjteni az esővizet, ezek is jók lesznek az elején. Ez azért fontos, mert így elkerüljük a felesleges vásárlást. Sokkal jobb előre gondolkodni ilyen téren is.

Így érdemes gyűjteni

Ha megvan az edény, amibe majd jöhet a csapadék, érdemes számolgatni kicsit. Megnézni, hogy mekkora területet akarunk öntözni, mennyi vizet használunk fel erre. Mennyi esőt tudunk tárolni és mennyi víz kell még hozzá a kerti csapból? Mennyire jövünk ki összességében. Ezek nem tűnnek fontos tényezőnek, de ha képesek vagyunk nagyobb mennyiségű vizet eltárolni, az bizony csökkenteni fogja a vízfogyasztásunk és ezzel sokat spórolhatunk.

A gyakorlatban úgy néz ki a gyűjtés, hogy a kijelölt hordók, tartályok a tetőről vagy a csatornából lezúduló vizet fogják fel és egy terelőn keresztül elvezetik a hordóba. Érdemes az edény tetejét szűrővel, sűrű szövésű hálóval lefedni, hogy a tetőről, csatornáról vagy a közeli fákról lehulló levelek, ágak egyéb szennyeződések ne essenek a begyűjtött vízbe. Ezután a vizet felhasználhatjuk a palánták, virágok, növények öntözéséhez. Mindent összegezve ez az egyik leghatékonyabb módszere az otthoni vízmegtakarításnak.

Ahogy a profik csinálják

A kertészetek, nagyobb gazdaságok kerti tó méretű gyűjtőterületeket hoznak létre, hogy ezzel még több vizet tudjanak tárolni. Erre azért van szükség, mert egy nagyobb kertet néhány hordónyi esővízből nem lehet folyamatosan öntözni.

A jó hír az, hogy ennek kialakítása sem bonyolultabb a hordós megoldástól. Elég csupán felmérni, mekkora vízgyűjtőre van szükségünk, majd kiásni a kijelölt területet. Ezután fedjük be egy vastag geotextília réteggel, majd egy egyszerű, vastag tófóliával zárjuk a gyűjtőnk "kibélelését". Nincs más dolgunk, mint várni, hogy essen az eső. Fontos viszont még, hogy mindenképp legyen a vízgyűjtő elkerítve, hogy állatok, gyerekek ne közelíthessék meg. Ajánlott, hogy legyen egy kijutást segítő létra, lépcső kialakítva a gyűjtőmedencében, hogy ha mégis valaki belepottyan, ki tudjon mászni belőle, mivel a fólia idővel nagyon csúszóssá válik a széleken.

Címlapkép: Getty Images