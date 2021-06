Gigaberuházás Miskolcon: új gyártócsarnokot adott át a Bosch

Az új gyártócsarnokba a telephelyen már eddig is végzett tevékenységek egy része került át, és a korábbinál fejlettebb technológiával gyártják az elektromos kéziszerszámokat és az eBike akkumulátorokat.

Ez a gyártócsarnok kiváló példa arra, hogyan építi a Bosch a jövő ipari központjait: a legmodernebb gyártási technológiák, a szaktudás és a minőség iránti elkötelezettség egyaránt fontos érték Miskolcon és teszi ezt a telephelyet globális szinten is stratégiai fontosságúvá a vállalatcsoport számára

- hangsúlyozta Fükő László, a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. ügyvezető igazgatója. A 13,9 milliárd forint összértékű beruházáshoz a magyar állam 3,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással járult hozzá.

A most átadott, 20 ezer négyzetméteres csarnokban gyártják a barkácsolóknak és kertbarátoknak készülő vezeték nélküli elektromos szerszámokat (például fúrókat, fűrészeket, multifunkciós szerszámokat, láncfűrészeket és sövényvágókat), valamint a hozzájuk tartozó akkumulátorokat. Szintén itt készülnek a Bosch eBike akkumulátorai.

A jövő ipari technológiája Miskolcon

A gyár miskolci kéziszerszámgyárának új csarnokában már a jövő technológiáját alkalmazzák. A gyártást a cég saját fejlesztésű Ipar 4.0-ás szoftvermegoldása vezérli, amely emberi beavatkozás nélkül, valós idejű adatok alapján hoz döntéseket – rendeli meg az alapanyagokat vagy változtatja meg a gyártás sorrendjét. A gyártósorokra automatizált járművek szállítják az alapanyagot, és a csarnok fényerő-érzékelős LED-világítását is digitálisan vezérlik.

Nagy hangsúlyt fektettek a professzionális és egyben humánus munkahelyi környezetre is. Az új épület gyártórészlegein pihenőterületeket és teakonyhát, az irodai terekben pedig inspiráló közösségi tereket alakítottak ki. Emellett laborokkal, étteremmel és egy 100 férőhelyes parkolóval is bővült a gyár.

Európai kompetencia-központ Miskolcon

A miskolci a cégcsoport legnagyobb kéziszerszámgyára a világon, egyúttal a vállalat európai akkumulátor-gyártási kompetencia-központja is. A kontinensen egyedül Miskolcon gyártanak akkumulátort a kéziszerszámokhoz. Továbbá csak itt rendelkeznek a nagy volumenű termeléshez és a speciális gyártási technológiához szükséges szakismeretekkel, illetve tesztelési, valamint jóváhagyási kompetenciával. A telephelyen főként az európai piacra gyártanak termékeket, de egyes termékszegmenseket globálisan is értékesítenek.

Nemcsak okos, zöld is

A cég nagy hangsúlyt fektet az éghajlatvédelmi intézkedésekre, világszerte több mint 400 telephelye 2020 első negyedéve óta karbonsemleges – beleértve a magyarországi telephelyeket is, többek között a vállalat miskolci kéziszerszámgyárát is. A vállalat támogatja az energiahatékony megoldásokat, az ellátásában növeli a megújuló energia arányát és több zöld energiát vásárol, mellyel ellensúlyozza az elkerülhetetlen szén-dioxid kibocsátást. A miskolci gyártócsarnokban ennek megfelelően építették ki a fűtési, hűtési és világítási rendszereket. Utóbbihoz kizárólag LED-technológiát használnak, az épület fűtését olyan kondenzációs gázkazán végzi, amely hőigény alapján szabályozható, így csökkentik a kibocsátott CO2 mennyiségét. A vízfelhasználást a beépített hibrid hűtőtornyok jelentős mértékben mérséklik. A csarnok tetejére naperőművet terveznek: az előreláthatóan még 2021-ben megvalósuló beruházással akár 250 tonnával is csökkenthető a szén-dioxid kibocsátás.

(Kiemelt kép: Bosch)