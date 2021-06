Megviselte a meggyet is a hideg időjárás: rövidebb lehet az idei szezon

A 2020. évi termés 60 ezer tonna közelében alakult, amivel gyenge közepes szinten zárt. Az idei szezon kezdete előtt a tavalyi gyenge termésből kiindulva, a részben ebből adódó nagyon jó virágrügy-berakódottság okán nagyon jó termést vártunk, ami közelíthette volna akár a 2018. évihez hasonló 80-90 ezer tonnát is

- írta közleményében a FruitVeb.

A várakozásoknak megfelelően a virágzás kifejezetten erős volt, a virágok kondíciója, vitalitása és fertilitása is nagyon jónak tűnt. Mára azonban a legtöbb ültetvényben a csalódottság maradt, ugyanis a terméskötődés nagyon rossznak bizonyult, nagyon erős tisztuló gyümölcshullás után hozzávetőlegesen egy közepes termés maradt a fákon. A háttérben az előző évekhez hasonlóan most is az időjárási hatások állnak.

Az idei év a csapadékellátottság szempontjából a legtöbb termesztőkörzetben jól indult: a bőséges őszi és kora tavaszi esőzések miatt a talajok vízkészlete megfelelő volt, ami segítette a virágzást, a bőséges nektárképződést és a terméskötődési folyamatokat. A tavaszi fagyok azonban idén sem kímélték a gyümölcsültetvényeket. Az április fagyok hatása a vegetációban előrébb járó Dunántúlon, Pest és Bács-Kiskun megyében anno erősebbnek, az ország északi és észak-kelet termőtájain gyengébbnek bizonyult, de mindenhol egyöntetűen úgy tűnt, hogy a bőséges virágsűrűség miatt érdemben sehol nem érintette a meggytermést. Jóllehet, már akkor is számoltunk azzal, hogy a nem látható fagykárok ellenére a virágok vagy virágkezdemények „megfázhattak”, ami később a rossz terméskötődésben és a jelentős gyümölcshullásban ütközik ki.

Ezek a pesszimista várakozások igazolódtak be a virágzást követően: nagyon jelentős gyümölcshullás következett be, a bőséges virágzás után a termés erőteljesen megritkult. A terméskötődést hátráltatta, így a hullást fokozta még – a terméskötődés szempontjából sorsdöntő, a virágzást követő 4-6 hetes időszak – hűvös, borult, fényszegény időjárása is. A rendkívül hűvös április miatt a virágzás lassan, vontatottan mintegy 4 hétre széthúzódva zajlott. A gyakori és számottevő esőzések, valamint az alacsony hőmérsékletek miatt nagyon erős volt a monília fertőzési nyomás, az elhúzódó virágzás okán négy-öt alkalommal is kellett védekezni a szokásos három beavatkozás helyett, de a nem megfelelő számú vagy gyakoriságú védekezés, avagy rossz szerválasztás esetén jelentős termőfelület-veszteséget okozott a monília. Kismértékű monília fertőzést még a magas szinten gondozott ültetvényekben is tapasztaltunk. Jelenleg nagy bizonytalansági tényező a glöospórium-fertőzés mértéke, aminek a virágzást követő időszak számottevő csapadéka kedvezett, jóllehet az utóbbi időszak száraz-meleg időjárása nem, és a nagy kérdés a következő hetek időjárása lesz

- írták.

A negatív időjárási hatások tehát alapvetően meghatározták a termésmennyiséget. A pontos mennyiségi becslést nehezíti, hogy termőtájanként és termesztőkörzetenként is meglehetősen változékony a kép. A termésbecslést emiatt jelenleg is csak intervallumban lehet elképzelni: az optimista becslések szerint az idei hazai meggytermés közelíthet a 70 ezer tonnához, míg a pesszimista álláspontok szerint hozzávetőlegesen a tavalyi termésre (60 ezer tonna) számíthatunk. Fentiek alapján a 2021. évben – a jelenleg látható állapotokból kiindulva – a 65 ezer tonna +/- 10% intervallumba becsülik a várható hazai meggytermést.

Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a jelenleg fán lévő, becsült termésmennyiség nem feltétlenül egyezik meg a ténylegesen leszüretelhető, piacra kerülő mennyiséggel (kínálattal). A szezon folyamán kialakuló tényleges kínálatot lefelé billenthetik a negatív időjárási hatások és a gyümölcshullás további folytatódása, ami szokatlan módon jelenleg is zajlik. Némi bizonytalanság rejlik a termésbecslésben abban vonatkozásban is, hogy az alacsonyabb fánkénti gyümölcs-darabszámot milyen mértékben fogja kompenzálni az egyedi gyümölcsméret/gyümölcstömeg növekedése, jóllehet korlát lehet a méretnövekedésben a virágzást követő időszak fényszegény, hűvös időjárása, ami gyümölcskezdemények kezdeti intenzív sejtosztódását hátráltatta.

A szezon közel kéthetes csúszásban van, a konzervipar várhatóan csak június 23-25. között az ’Érdi bőtermő’ feldolgozásával kezdi meg a szezont. A szezon csúszását valamelyest kompenzálhatja következő hetek adott esetben nagyon meleg időjárása, ami azonban a különböző érési idejű fajták szüretének összecsúszását és a szezon lerövidülését is maga után vonhatja. A szokatlanul késői szezonkezdet mindenképpen az átlagosnál rövidebb meggyszezont sejtet, de bízunk benne, hogy a száraz meleg időjárás – az előző évektől eltérően – most jó gyümölcsminőséget eredményez, ami „tágabbra nyitja” a piacokat és segíti a hatékony szüretet, valamint feldolgozást.

