Hihetetlenül keveset ér a pénzünk: 30 millióért ennyi jár a megyei ingatlanpiacon

Aránylag nagy kínálat található lakásokból ezért az összegért a megyeszékhelyen. Többségük költözhető állapotban van, többnyire maximum 70 négyzetméter alapterülettel. A hirdetett kertes házak ebben a kategóriában városon belül kisebb-nagyobb meglepetést okozhatnak, de minden bizonnyal jelentős felújításra szorulnak, írja a haon.hu.

Az elhelyezkedés fontos tényező az árkalkulációban, nagy az árkülönbség a városon belüli területek között. A belváros, a Nagyerdő kiemelt terület, de diákvárosként Debrecenben az egyetemek környéke is preferált rész, azok kiváló infrastruktúrája miatt. Új építésű lakásoknál nem ritka az egymillió forintos négyzetméterár sem, mely összegért valóban lehet használt városszéli kertes házat is találni

- mondta el Kiss Sándor ingatlanszakértő a lapnak.

A szakember szerint az ingatlanpiac állandó mozgásban van, a nagy szélsőségek ritkák, stagnálás, átrendeződés tapasztalható volt eddig is, de a várt lényeges árcsökkenés nem igazolódott be, és az építőanyagárak növekedése miatt rövid távon emelkedésre számíthatunk a használt ingatlanok esetében is. A drágulás a belvárosból a kisebb települések felé mozdíthatja a család­alapítás előtt álló vásárlókat.

