Brutálisan elszálltak a balatoni árak: 25 millióért nem kapsz nyaralót a tóparton

A járvány hatására nagyon megindult a magyar nyaralópiac: sokan a bezártság hatására vágnak bele a vásárlásba, mivel szeretnének egy komfortos "második otthont". De vajon mire mennek a mai árak mellett a piacon a "kispénzűek", akik csak 25 millió forintot szánnának vásárlásra? A Pénzcentrum ennek járt utána.

Nincs egyszerű dolga annak, aki 25 millió forinttal vágna bele a nyaralóvásárlásba, legalábbis Lepsényi Kornél, az OTP Ingatlanpont velencei irodájának vezető értékesítési tanácsadója a Pénzcentrum kérdésére elmondta, hogy a Velencei-tónál ebben az árkategóriában üres telkek vagy felújításra szoruló, 30-40 nm-es nyaralók vásárolhatók.

Áremelkedést tapasztalunk, ennek köszönhetően az ebben az értéksávban lévő ingatlanokat gyorsan tudjuk értékesíteni

- jelentette ki a szakértő. Ennek kapcsán Katona Tamás, a cég siófoki irodájának vezető értékesítési tanácsadója hozzátette: a Balaton partján 25 millió forint már nem elegendő egy vízparti nyaraló megvásárlásához, azonban a távolabb eső településeken szélesebb a kínálat ebben az árkategóriában.

Az Otthon Centrum szakértői szerint 25 millió forint elsősorban a Balaton nyugati medencéjében a Budapesttől távolabb fekvő kisebb településeken elegendő egy 2 vagy 3 szobás üdülőingatlan, illetve családi ház megvételére. Az északi parton található Ábrahámhegyen idén tavasszal több az 1980-as években épített családi ház talált új tulajdonosra, de akadt példa 25,5 millióért jó állapotú 3 szobás házra Badacsonytomajon is.

Ezzel szemben a keleti medencében, Balatonfüreden alapterületben már csak mintegy felét kapja a vevő az említett az összegért, de idén még így is volt olyan (szintén az 1980-as években épült két "szobás", 30-40 négyzetméter alapterületű) nyaraló apartman eladó, ami ezért az árért is vevőre is talált. A déli part fővárosa, Siófok nem bővelkedik elérhető árú nyaralókban, azonban itt is akadt olyan 1970-ben épült kis apartman, amit ennyiből meg lehetett vásárolni, igaz a vételárhoz ezekben az esetekben még jócskán hozzá kell számítani a felújítási költséget is

- tették hozzá. A legkeresettebbek továbbra is a közvetlen vízparti ingatlanok. Azonban a Balatonon most igazán nehéz ilyet találni, pedig ez a legvonzóbb elhelyezkedés a nyaralók esetében.

Miután nagy a kereslet, viszont kicsi a kínálat, így jelenleg 25 millió forintért nem találunk vízparti házat. Akinek belefér negyedóra séta vagy 10-20 perc autózás, hogy a nyaralójától a partra érjen, jóval nagyobb választékot talál.

25 millió forintért a Tisza-tónál akár válogathatnánk is az ingatlanok között, azonban a Balatonhoz hasonlóan itt is a szűkös kínálat miatt lehetetlen vízparti ingatlanhoz jutni

- jelentették ki az OC szakértői.

Benedikt Károly, Duna House PR és elemzési vezetője arról beszélt, aki 25 millió forinttal a zsebében vásárolna a Balatonnál, annak komoly kompromisszumokat kell kötnie. Ekkora összegért ugyanis már csak a másodvonalon, Zamárdi helyett így például Balatonendréden lehet ingatlant vásárolni. Ezek, a vízparttól 3-5 kilométerrel távolabbi települések is megindultak a piacon, az elmúlt évekhez viszonyítva akár már 2,5-szeres áron adhatóak el a régebbi típusú házak – az érdeklődés pedig ebben az esetben is igen magas.

A teljes cikk itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images