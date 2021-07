Horror áron mérhetik idén a szezon sláger gyümölcsét a piacokon: mi történt a terméssel?

A NAK a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatósággal (NÉBIH-MGEI) közösen rendezett őszibarack szakmai tanácskozást és fajtabemutatót 2021. június 25-én, Tordason. Itt a korszerű fajtahasználattal, a fagykárosodott ültetvények kezelési lehetőségeivel és a modern művelési rendszerekkel kapcsolatban tartottak tájékoztatót a gazdálkodóknak. Az eseményen Dr. Mártonffy Béla, a NAK Kertészeti és Beszállítóipari Országos Osztályának elnöke hangsúlyozta:

Az őszibaracktermesztés eredményesen művelhető hazánkban, de csakis akkor, ha megfelelő termőhelyen, megfelelő fajtával és megfelelő termesztéstechnológiával dolgoznak a kertészek. A hosszú évek óta zajló globális klímaváltozás komoly kihívást jelent a kertészeti ágazatnak is, fokozottan ellenálló gyümölcsfajták telepítésére lenne szükség. A rendszerváltozás után a hazai gyümölcsnemesítés nehéz helyzetbe került, és így később számos kevésbé fagyálló, ki nem próbált fajta került az országba, telepítésre az ültetvényekben. A szélsőséges időjárás miatt aktuális lenne újragondolni a nemesítést, abba a hazai klímához szokott fajtákat bevonni, amelyből előállított fajták jobban megfelnek a hazai körülményeknek. Emellett végre egy működőképes kataszteri rendszert kell felállítani, a gazdák sikeres termőhely- és fajtaválasztása érdekében.

Magyarországon az őszibarack-termesztés az 1970-es évtizedben élte a fénykorát, az árutermelő őszibarack-ültetvények területe akkor mintegy 13 000 hektár volt, ami azóta folyamatosan csökken, jelenleg alig több mint 3000 hektár. További probléma, hogy az ültetvények döntő része elöregedett, elavult művelési rendszer és korszerűtlen fajtaszortiment jellemző. Kevés az új telepítés, az elmúlt években csak néhány 100 hektár volt.

Az éves termés az időjárási körülmények által erősen befolyásolt, ingadozó, általában 16-45 ezer tonna között mozog. Az őszibarack-ültetvények nagyobb hányada Csongrád (1294 hektár), Pest (450 hektár) és Bács-Kiskun (394 hektár) megyékben található. Jelentős termelés folyik még Fejér (128 hektár), Somogy (136 hektár), Szabolcs-Szatmár-Bereg (174 hektár) és Heves (169 hektár) megye területén.

A kormányzat az elkövetkező években kiemelkedő mértékű forrásokat biztosít az agrárium fejlesztéséhez, hatékonyságának növeléséhez, ennek keretében a hazai gyümölcsnemesítés újbóli megerősítésére is sor kerülhet, amit a NAK is szorgalmaz. Az ültetvények – a kamara szerint elodázhatatlan – megújítását segíti egy most futó, nagyszabású pályázat is, amely új ültetvények létesítését, illetve meglévők állományának lecserélését is támogatja.

Mennyibe kerül idén a barack?

Mivel az őszibarack is kedvelt gyümölcsnek számít, ezért több helyen is megnéztük az árakat. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Ár Információs Rendszerének legutóbbi adatai szerint a vidéki fogyasztói piacokon 700 Ft/kg áron adták a fehár húsú őszibarackot, 1000 Ft/kg áron pedig a Redhaven fajtát. A nagybani piacok esetében 750-900 Ft/kg áron kínálták az őszibarackot.

Az áruházak tekintetében vegyes képet láthatunk. A Spar online kínálatában 499 Ft/kg áron vásárolhatunk egy doboznyi őszibarackot. Bio őszibarack esetén már 1598 Ft/kg áron vehetünk egy doboz barackot. A Tesco online áruházában 699 Ft/kg áron vásárolhatunk egy doboznyi gyümölcsöt. Az Auchan online kínálatában a húsú őszibarackot 999 Ft/kg áron, a sárga húsú őszibarackot pedig 699-999 Ft/kg áron vásárolhatunk meg. A Lidl legfrissebb akciós újságja szerint az üzletekben a bio őszibarack 1318 Ft/kg áron kapható. Az Aldi akciós újság szerint kínálatukban 499 Ft/kg áron juthatunk őszibarackhoz.

Az árak igen változóak és az is, hogy hol, milyen kiszerelésben vásárolhatunk őszibarackot, így érdemes az online is elérhető katalógusokat átböngészni, hol juthatunk a legolcsóbban kedvenc gyümölcsünkhöz. Ahogy azt mindig meg szoktuk említeni, érdemes a termelői piacokat is meglátogatni, hiszen itt is találkozhatunk akciókkal, illetve személyesen legtöbbször lehet alkudni is az árakból. Amit még érdemes szem előtt tartani, hogy hamarosan indulnak a Szedd magad őszibarack akciók is, ezeket sem érdemes elmulasztani, hiszen friss, hazai áruhoz juthatunk a magyar termelőktől.

Ha befőttet vagy lekvárt készítenénk nagyobb mennyiségben, akkor érdemes várni még picit, hiszen az árak lehet, hogy lejjebb mennek majd a szezon vége felé. Apropó befőzés! Sok alapvető élelmiszerre, főtt ételre igaz, hogyha mi magunk készítjük el otthon, az kevésbé terheli a pénztárcánkat, mint ha készen vesszük a boltban. Azonban idén, az aszályos időjárás következtében a gyümölcsök ára jelentősen drágult, ezért már nem feltétlenül igaz, hogy a boltinál olcsóbb, ha piacon vásárolt gyümölcsből magunk főzzük meg a lekvárt. A Pénzcentrum utánajárt, mennyivel olcsóbb az otthoni befőzés, mint megvenni a dzsemet a boltban. Erről bővebben ide kattintva olvashatsz.

