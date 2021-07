Hétvégén startol a görögdinnyeszezon: kiváló minőségű lesz a magyar termény

Idén hazánkban mintegy 3500 hektáron termesztenek görögdinnyét, és mintegy 150-160 ezer tonna termés várható. Az átlagos dinnyefogyasztás 12 kg/fő/év, ami az idei elhúzódó melegebb időjárás miatt akár két kilogrammal is emelkedhet

– derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből.

A hamarosan induló görögdinnyeszezon kapcsán a termelőket tömörítő Magyar Dinnyetermelők Egyesülete felhívja a kiskereskedők figyelmét, hogy nem lenne szerencsés, ha az import dinnye akciózásával – lévén jelentős mennyiségű olasz, drágább dinnye ragadt bent a nagykereskedelemben – levernék az árakat a magyar dinnye érkezésére. Ez ugyanis a hazai termesztést és ellátást hosszú távon is veszélyeztetné.

A hazai szabadföldi görögdinnye szedését július 10-e körül kezdik, és egész szeptemberig folyamatosan várható majd friss magyar dinnye. Elsőként Baranyában és Békésben érik, utána Tolnában és a heves-jászsági körzetben, végül a szabolcs-hajdúsági térségben. A hazai görögdinnye 70 százalékát Magyarországon értékesítik, 30 százalékát pedig exportpiacokon. A külpiacokon az elmúlt években komoly konkurensek jelentek meg, de az idei várhatóan jó és nagy mennyiségű termés előrelépést hozhat. Ugyanakkor a külföldi piacok visszahódításához a jövőben jelentős fejlesztésekre van szükség. Mindehhez az agráriumba érkező jelentős támogatási források hatékony felhasználása nagy mértékben hozzájárulhat. A termelés és piac bővítéséhez fontos lenne a termelői szervezetek tevékenységének újraszabályozására is, a termelői érdekek érvényesítése érdekében.

A fogyasztói szokások terén folytatódik az elmúlt években jellemző tendencia, a legkeresettebbek a 4-8 kg közötti görögdinnyék, de igény van a nagyobbakra is, amiket a piacokon és üzletekben esetenként szeletelve, akár hűtve is kínálnak. Formáját tekintve a kínálatban a gömbölyű mellett jelen van a megnyúlt, ovális dinnye. Ugyancsak folyamatosan nő a magszegény dinnyék kedveltsége, már a teljes dinnyemennyiség ötöde ilyen: ezekből leginkább a fekete héjú érhető el, de a csíkos változat is terjed.

Növekedett a sárgadinnye-termőterület

A hazai sárgadinnye már néhány hete kapható. Sárgadinnyét – a vetőmag-eladási és a termésbecslési adatok alapján – mintegy 480 hektáron termesztenek idén, a termőterület valamelyest nőtt tavalyhoz képest. A sárgadinnye-termőterületek nagyjából harmada Bács-Kiskun megyében, további harmadrésze Békés és Csongrád-Csanád megyében található. Jelentős területek vannak még Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, a többi térségben szórványosan, jellemzően dominánsan görögdinnye-termelés mellett foglalkoznak sárgadinnyével. Sárgadinnyéből – az áruházláncok logisztikája és a fogyasztói igények változása miatt – a vásárlók egyre inkább a kisebb méretű, 1,5-2 kg-os gyümölcsöket részesítik előnyben, ehhez igazodott a termelés is.

