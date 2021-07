Bizakodóak a magyar sárgadinnye-termelők: mutatjuk, mire számítanak az idén

Az Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a termelőket tömörítő Magyar Dinnyetermelők Egyesületének (MDE) felmérése szerint napokon belül beindul a hazai dinnyeszezon, és végre megjelennek a magyar görögdinnyék is a boltokban, piacokon. Ezzel szemben a hazai sárgadinnye néhány hete már megtalálható a boltok piacán, ahogy arról az Agrárszektor is beszámolt.

A vetőmag-eladási és a termésbecslési adatok alapján idén körülbelül 480 hektáron termesztenek sárgadinnyét a termelők, ami azt jelenti, hogy a termőterület valamelyest nőtt a tavalyihoz képest. Az utóbbi években az áruházláncok logisztikája és a fogyasztói igények változása miatt megváltozott a sárgadinnye termesztése, ugyanis a vásárlók egyre inkább a kisebb méretű, 1,5-2 kg-os gyümölcsöket részesítik előnyben. Az Agrárszektor az idei évi tapasztalataik és várakozásaik mellett arról is megkérdezte a magyar gazdákat, melyek a magyarok által leginkább kedvelt sárgadinnye fajták, és melyek azok, amelyek még csak érdekességként vannak jelen a piacon?

Roszik Tamás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének egyik alelnöke az Agrárszektor kérdésére megerősítette, hogy idén 10%-kal bővült a termőterület, a magyar gazdák 2021-ben 450-480 hektáron ültettek sárgadinnyét. A szakember, aki egyben a dunavecsei Roszik Dinnye Kft. ügyvezetője, beszélt arról is, hogy Magyarországon a sárga, gerezdes héjú és sárga bélű, „hagyományos” kantalup fajtájú dinnyék a legnépszerűbbek. Emellett a gália típusú, gömbölyű, hálómintázatú és recézett termésfelületű dinnyék kezdenek még elterjedni. Roszik Tamás szerint a tavaszi időjárás negatívan hatott az állományokra, és eltolódott a termések bekötése. A MDE alelnöke úgy tudta, a hideg tavaszi időszakban fáztak meg szabadföldi állományok, de a mostani forróság is probléma lehet ott, ahol nem tudnak öntözni. Idén több termelőnek is meggyűlt a baja a levéltetűvel, a gyenge tél miatt most invázió van, jobban kell védekezni a kártevők ellen, mutatott rá a szakember. Roszik Tamás kitért arra is, hogy a tavalyi évben gyengébb volt a betakarított termés, ami hiányt okozott az ellátásban és magasabb árakat. Idén a gazdák jobban rákészültek a sárgadinnyeszezonra, mindenki fokozottan odafigyelt, nagyobb területen ültetett. A Magyar Dinnyetermelők Egyesületének alelnöke szerint idén nem lesznek ellátási problémák.

A szedresi Bogdán Zoltán Dinnye Kertészet tulajdonosa idén majdnem öt hektáron ültetett sárgadinnyét. Az őstermelő feleségével és fiával családi gazdaságban termeszt korai nagyfóliás és szabadföldi termeléssel görög- és sárgadinnyét. Bogdán Zoltán érdeklődésünkre elárulta, hogy 98%-ban a hagyományos sárga, kantalup fajtakörbe tartozó Centro fajtát ülteti, maradékban pedig a zöld húsú Dalalh fajtát. A dinnyék jellemzően 1-2,5 kg-os méretűek. A szakember elismerte, hogy az időjárásból kifolyólag ugyan voltak gondjai az év során, a kórokozók és a kártevők azonban csak minimális problémát okoztak az állományban. Bogdán Zoltán beszélt arról is, hogy most kezdték el szedni a nagysátras sárgadinnyét, és nemsokára a szabadföldire is sort kerítenek. A Tolna megyei szakember úgy ítélte, bőséges és jó termése lesz idén.

Szőri László a Pest megyei Erdőkertesen termeszt dinnyét. Elsősorban görögdinnyével foglalkozik, de fél hektáron szabadföldi termeléssel sárgadinnyét is ültetett. A Dinnyefarm.hu csapatába tartozó őstermelő gália és kantalup típusú gyümölcsöket termeszt, de mézdinnyével is foglalkozik, és azon kevesek közé tartozik, akik próbát tettek a spanyol Piel de Sapo fajtával is. Szőri László elmondta, hogy a kantalupok jellemzően 1,5 kg-osak, de a Corin fajta 2-3, de akár 4 kilósra is megnőhet. A szakember elárulta, hogy idén az összes sárgadinnye saját tövön van, mert korábban úgy tapasztalta, az érett gyümölcs attól csak édesebb lesz. Szőri László az Agrárszektor érdeklődésére beszélt arról is, hogy tavasszal az első kiültetés még fóliaalagútba ment, de most már jól néz ki az állomány, rengeteg kötés van a növényeken. A tavalyi évhez képest parádésan festenek a sárgadinnyéi, jelentette ki az őstermelő, hozzátéve, hogy a biztonság kedvéért végzett gombaölőszeres növényvédelmi kezeléseket is. A levéltetvekkel viszont nem volt problémája, mert eléggé szellős a dinnyeföld, kellő távolságban vannak egymástól a tövek. Szőri László a termést illetően optimista volt, mint mondta, rengeteg a kötés, rengeteg a dinnye, mennyiségben is komoly lesz, amit szedni tudnak majd róla. Az őstermelő elárulta, hogy már az ültetés is több stádiumban történt, még június elején ültetett, így a szüretelés is tovább fog tartani a szezon alatt.

A jakabszállási Barta Zsolt már kicsit óvatosabb volt az optimizmust illetően. A Jakabitermek.hu oldalt is üzemeltető gazdálkodó termékei teljes mértékben vegyszer- és tartósítószer-mentesek. A szakember az Agrárszektor érdeklődésére közölte, hogy mindössze 3000 m2-en termeszt sárgadinnyét, abból is a kantalup fajtakörhöz tartozó Akiles fajtát, ami 1,5-3 kilósra nő meg. Barta Zsolt úgy fogalmazott, hogy az időjárás a dinnyének nem ártott, hiszen az szereti a meleg, száraz időt, minden másnál viszont okozott problémákat. A sárgadinnyénél a levéltetű ellen kellett védekeznie, de azért a többi kártevő ellen is alkalmazott kezeléseket, illetve a szárazság volt az, ami kihívást jelentett számára. A gazdálkodó a kilátásait értékelve elmondta, hogy a termés mennyiségileg és minőségileg jó lesz, de árban kevésbé. Barta József elmagyarázta, hogy a tartós meleg miatt minden termelőnek egyszerre érett meg a sárgadinnyéje, így azok egyszerre is fognak megjelenni a piacokon és a boltokban is, ami – mutatott rá a gazdálkodó – nyomottabb árakat fog eredményezni.

Mindent egybevetve azt kell látnunk, hogy a kedvezőtlen tavaszi időjárás kevéssé befolyásolta a sárgadinnye-termést, az szépnek és bőségesnek ígérkezik. Az előrejelzések szerint idén nem lesz hiány a magyarok kedvencének mondható kantalup és gália fajtájú sárgadinnyékben, amelyek mérete az igényeknek megfelelő, 1-3 kilogrammos tartományban fog mozogni. Ez azonban elsősorban a fogyasztóknak jó hír, a termelőknek alacsonyabb árakra és élesebb versenyre kell számítaniuk a következő hetekben.

Címlapkép: Getty Images