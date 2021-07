Milliárdos beruházás zárult le: átadták a pécsi egészségtudományi kar megújult épületegységeit

Hozzátette, ezt a programot az oktatás átszervezése nélkül nem lehet megoldani, hiszen napjainkban a korszerű egészségügyi igények szabják meg az orvosok és más egészségügyi szakemberek képzésének tartalmát. Kásler Miklós azt mondta, a szervezeti keretek meghatározásával, a felsőoktatási intézmények átalakításával, az infrastrukturális feltételek javításával a kormányzat igyekszik minden segítséget megadni ahhoz, hogy a magyar egészségügy megtarthassa tradícióját: a rendkívül igényes betegellátást.

Magyarország célul tűzte ki, hogy regionális tudásközponttá váljon, e tekintetben pedig "jó úton járunk"

- fogalmazott Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, kitérve arra, hogy idén tíz magyar egyetem is felkerült a Global Ranking of Academic Subjects rangsorára, és a klinikai orvostudományok területén a PTE is előkelő helyet vívott ki magának.

Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a magyar fiatalok egyre versenyképesebb, korszerűbb képzésekben részesülhetnek, egyúttal külföldi hallgatók számára is vonzó képzéseket nyújtanak a magyar intézmények

- mondta a miniszter.

A magyar egyetemeken tanuló külföldi hallgatók száma már a tavaly zárult tanévben is megközelítette a 2023-ra előirányzott negyvenezret, a pécsi egyetemen pedig az öt évvel ezelőtti kétezer helyett ma már ötezer külföldi hallgató vesz részt az oktatásban

- ismertette.

Palkovics László közölte, 2020 őszétől eddig 8700 orvos- és egészségtudományi, valamint egyéb képzésben részt vevő hallgató látott el veszélyhelyzeti feladatokat úgy, hogy közben a tanulmányi kötelezettségének is eleget tett.

Miseta Attila, a PTE rektora azt mondta, a Modern városok program keretében összesen több mint 30 milliárd forintos fejlesztést hajthat végre az intézmény, a projektek között jelentős részt képviselnek az egészségügyi képzéseket szolgáló fejlesztések. A mostani beruházásra utalva azt mondta: a fejlesztések magasabb minőségű képzéseket tesznek lehetővé és hozzájárulnak a egészségtudományi kar további bővüléséhez.

A Modern városok program keretében megvalósult beruházások során modern oktatási és kutatási környezetet alakítottak ki a kar két pécsi belvárosi épületének felújításával. A kar öt képzési helyen működik: Pécsen kívül Kaposváron, Szombathelyen, Zalaegerszegen és a délvidéki Zomborban. Többek között leendő mentőtiszteket, ápolókat, dietetikusokat, gyógytornászokat, szülésznőket, védőnőket oktatnak, emellett képeznek hallgatókat a sporttudomány, így a rekreáció és a sportszervezés területén is. Hallgatóik száma meghaladja a háromezret.

